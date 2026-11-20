UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final ile A/B ve B/C ligleri arasındaki yükselme-düşme play-off eşleşmeleri belli oldu. UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde Türkiye saatiyle 14.00'te gerçekleştirilen kura çekiminde yarı final eşleşmeleri de belirlendi.

A Ligi'nden B Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımı, kura çekiminde yer almadı. Ay-yıldızlı ekip, 2028-2029 sezonunda B Ligi'nde mücadele edecek.

ÇEYREK FİNALDE İSPANYA-FRANSA EŞLEŞMESİ

A Ligi çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:

- İspanya - Fransa

- Belçika - Almanya

- Norveç - İngiltere

- Hollanda - Portekiz

Yarı finalde Hollanda-Portekiz eşleşmesinin galibi, İspanya-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Diğer yarı finalde ise Belçika-Almanya eşleşmesini geçen takım ile Norveç-İngiltere eşleşmesinin galibi mücadele edecek.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

A/B ligleri arasındaki yükselme-düşme play-off eşleşmeleri:

- Bosna Hersek - Danimarka

- Macaristan - Sırbistan

- İrlanda Cumhuriyeti - Hırvatistan

- Slovenya - Galler

B/C ligleri arasındaki yükselme-düşme play-off eşleşmeleri:

- Güney Kıbrıs - Kuzey Makedonya

- Estonya - Romanya

- Faroe Adaları - Gürcistan

- Belarus - İsrail

MAÇLAR MART AYINDA OYNANACAK

Çeyrek finaller ile A/B ve B/C ligleri arasındaki yükselme-düşme play-off karşılaşmaları 25-30 Mart 2027 tarihlerinde oynanacak. Çeyrek finali geçen dört takımın katılacağı final organizasyonu ise 9-13 Haziran 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ AYRI KURAYLA BELİRLENECEK

UEFA'nın 2028-2029 sezonundan itibaren üç ligli sisteme geçme kararıyla turnuvanın formatı değişecek. Türkiye'nin yeni sezondaki grup rakipleri daha sonra yapılacak ayrı bir kura çekimiyle belirlenecek. Yeni sezonun grup kura tarihi henüz açıklanmadı.