Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 2027 UEFA Konferans Ligi finalinin hazırlıklarının sürdüğünü duyurdu. UEFA ve TFF heyetleri, 26-28 Ekim tarihlerinde Beşiktaş Park'ta (Tüpraş Stadı) organizasyon toplantıları gerçekleştirdi ve stadyumda incelemelerde bulundu.

TFF'nin açıklamasına göre toplantılara UEFA, TFF ve Beşiktaş Kulübü yetkililerinin yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcileri de katıldı.

KONAKLAMA, ULAŞIM VE GÜVENLİK ELE ALINDI

Toplantılarda takımların konaklama ve seyahat planları, kullanacakları antrenman sahaları, stadyum ve şehir operasyonları, taraftar ve medya alanları ile ulaşım düzenlemeleri görüşüldü.

Otellerde, seyahat güzergahlarında, stadyumda, taraftar toplanma ve ulaşım alanlarında uygulanacak güvenlik tedbirleri de değerlendirildi. Üç günlük program kapsamında Beşiktaş Park çevresinde de çeşitli incelemeler yapıldı.

UEFA Konferans Ligi finali, 2 Haziran 2027'de Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Beşiktaş Park'ta oynanacak.