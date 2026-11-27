UEFA, Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva ile oynadığı Avrupa Ligi maçında yaşanan olaylarla ilgili disiplin soruşturması başlattı. Olayların incelenmesi için Etik ve Disiplin Müfettişleri görevlendirildi.

UEFA'nın açıklaması, aynı tarihte oynanan Marsilya-Levski Sofya karşılaşmasını da kapsadı. Açıklamada, iki maçla bağlantılı olarak stadyum içinde taraftarlar arasında yaşanan çatışmalar dahil şiddet ve düzensizlik olayları kınandı.

'ŞİDDETİN FUTBOLDA YERİ YOKTUR'

UEFA açıklamasında, "Şiddet, saldırganlık, nefret ve her türlü kışkırtıcı, ayrımcı veya aşırılıkçı davranışın futbolda yeri yoktur" ifadelerini kullandı.

Müsabakalarının saygı, adil oyun, dürüstlük ve güvenlik ilkeleri üzerine kurulduğunu vurgulayan UEFA, yaşanan olayların bu temel değerlere ve tüzüğünde belirtilen amaçlara aykırı olduğunu bildirdi.

Atanan müfettişler, disiplin soruşturmaları kapsamında mevcut tüm kanıtları inceleyerek olaylara ilişkin gerçekleri ve koşulları tespit edecek. UEFA, konuyla ilgili daha fazla bilginin ilerleyen dönemde paylaşılacağını duyurdu.