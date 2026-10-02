UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) denetlemeye hazırlanıyor.
Son dönemde hakemler dosyası ve bahis soruşturmasıyla gündeme gelen Türkiye'de, TFF'nin bazı idarecileri PFDK'ya sevk edildi.
TRT Spor'un haberine göre; Bu gelişmelerin ardından UEFA'nın Türkiye'yi denetleme kararı aldığı öğrenildi.
UEFA'DAN TFF'YE DENETİM
UEFA'nın, Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik denetim hazırlığı yaptığı bildirildi.
HAKEM DOSYASI VE BAHİS SORUŞTURMASI
Son dönemde Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaşanan hakemler dosyası ve bahis soruşturması, gündemde yer almaya devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu koordinesinde yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.
TÜRKİYE MERCEK ALTINDA
UEFA'nın, Türkiye'yi denetleme kararı aldığı belirtildi. Federasyonun son dönemdeki gelişmelerle ilgili mercek altına alınması bekleniyor.