Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Batum'da Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmadaki polis müdahalesinin ardından UEFA açıklama yaptı. UEFA, stat içindeki güvenlikten sorumlu tutulamayacağını savundu.

UEFA YEREL MAKAMLARI İŞARET ETTİ

Resmi internet sitesinden açıklama yapan UEFA, karşılaşmanın İstanbul'da oynanmayacağı bilgisinin, Türkiye'deki ilgili yerel makamların tavsiye ve yönlendirmeleri doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kendilerine iletildiğini belirtti. UEFA'ya göre aynı bildirimde yeni maç yerinin Batum'daki stat olduğu da aktarıldı.

UEFA, güvenlik konusundaki tutumunu şu sözlerle açıkladı:

“Dolayısıyla UEFA, stat içerisindeki güvenlik konularından sorumlu olmadığı gibi bu konularda herhangi bir kontrol yetkisine de sahip değildir. Statta gerçekleştirilen tüm müdahaleler, kendi sorumlulukları ve yetki alanları çerçevesinde yetkili yerel makamlar tarafından kararlaştırılmış ve uygulanmıştır.”

Gürcü polisinin güç kullanımına ilişkin bir değerlendirme yapmayan UEFA, edindiği bilgilere göre polisin Beşiktaşlı taraftarlar arasında çıkan olayları önlemek amacıyla tribüne müdahale ettiğini öne sürdü. UEFA, polis ile taraftarlar arasındaki gerginliğin bu müdahalenin ardından başladığını ve maçın geçici olarak durdurulmasına neden olduğunu belirtti.