Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Slavia Prag'ı ağırladığı ve 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından UEFA'nın maçın adamı tercihi tartışma yarattı. Ödülün Matteo Guendouzi'ye verilmesine sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, kısa sürede 2-0 öne geçti. Ancak üstünlüğünü koruyamayan sarı-lacivertliler, son anlarda yediği golle sahadan bir puanla ayrıldı. Guendouzi, Slavia Prag'ın 15. dakikada Provod ile bulduğu golde yaptığı hatayla rakibinin maça ortak olmasına yol açmıştı. UEFA'nın karşılaşma sonrasında Guendouzi'yi maçın adamı ilan etmesine çok sayıda futbolsever itiraz etti. Sosyal medyada yapılan seçime tepki gösteren sarı lacivertliler, maçta puan kaybettiren hataya rağmen yapılan seçimi eleştirdi.

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