Azerbaycan Bakü’de düzenlenen UFC Fight Night etkinliğinin ardından UFC Başkanı Dana White, MMA (karma dövüş sanatları) tarihinin gelmiş geçmiş en yetenekli ismi olarak kabul görülen ABD'li Jon Jones’un emekliliğini duyurdu. White, Jon Jones'u açıklamasının ardından yeni ağır sıklet şampiyonunun da Tom Aspinall olduğunu ifade etti. Dana White, “Jon Jones bizi aradı ve emekli olduğunu söyledi. O artık resmen emekli. Tom Aspinall, UFC ağır sıklet şampiyonu” dedi.

Jon Jones’un karar vermesi için tanınan sürede pişman olup olmadığı sorusuna ise White, "Onun bu sporda başardıklarına bakarsanız, hayır" cevabını verdi.

İngiltere'den 32 yaşındaki Tom Aspinall, Dana White'ın bu açıklamasından önce geçici ağır sıklet şampiyonuydu. Şimdi ise Marcin Tybura, Sergei Pavlovich ve Curtis Blaydes’a karşı aldığı üç galibiyetin ardından tartışmasız şampiyon ilan edildi.

Jon Jones, UFC'de 28-1'lik bir rekora sahip olurken, tek yenilgisini ise 2009 yılında Matt Hamill'e karşı yasaklı vuruş yapmasından almıştı.