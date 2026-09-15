Şarkıcı Ufuk Beydemir, ilk kez baba olmanın heyecanını yaşıyor. Ağustos ayında baba olacağını açıklayan Beydemir, bebeğinin cinsiyetini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
KIZ BABASI OLACAK
Avrupa’da yaşayan sevgilisinden bebek bekleyen Ufuk Beydemir, bir kız çocuğunun dünyaya geleceğini açıkladı. Ünlü şarkıcı, havalimanından yaptığı paylaşımda mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.
Beydemir, paylaşımında “Kızımı görmeye gidiyorum, evet kızımı” ifadelerini kullandı.
EVLİLİĞİ UZUN SÜRMEMİŞTİ
Öte yandan Ufuk Beydemir, oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile iki yıllık birlikteliğini 2022 yılında Roma’da nikâh masasına taşıdı.
Gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden çiftin evliliği uzun sürmedi. Beydemir ve Yazıcı, geçtiğimiz yıl yollarını ayırdı.