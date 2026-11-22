"Ay Tenli Kadın" şarkısıyla tanınan Ufuk Beydemir, baba olma heyecanını bu kez endişeli bir bekleyişle yaşıyor. Hamile sevgilisi Sharon Kovacs'ın doğumunun beklenenden erken başlaması üzerine Hollanda'ya giden şarkıcı, bebeğin ve sevgilisinin sağlık durumuyla ilgili son gelişmeyi paylaştı.

DOĞUM BEKLENENDEN ERKEN BAŞLAMIŞTI

Ufuk Beydemir'in Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs ile birlikteliği ve baba olacağı öğrenilmişti. Kız babası olmaya hazırlanan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde doğumun planlanandan erken başladığını belirterek Hollanda'ya gittiğini duyurmuştu.

Bu nedenle planlanan konserlerini iptal eden Beydemir, "Bebeğimiz beklenenden çok erken dünyaya gelmek üzere ve hastaneye yetişmek için Hollanda'ya uçuyorum" açıklamasını yapmıştı. İlk bilgilendirmesinde ise sevgilisi ve bebeğin durumunun iyi olduğunu belirterek "Şimdilik her şey yolunda" demişti.

25'İNCİ HAFTAYA GİRDİLER

34 yaşındaki şarkıcı, hastanede devam eden süreçle ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Sharon Kovacs ile hastane odasında birbirlerine sarıldıkları fotoğrafı yayımlayan Beydemir, 25'inci haftaya girdiklerini ve bir haftadır hastanede olduklarını açıkladı.

Şarkıcı paylaşımında, "25'inci haftaya girdik çok şükür. 1 haftadır hastanedeyiz ve doğuma kadar buradayız. Her geçen gün lehimize tabii ki ama gerçekten çok yıpratıcı bir süreç. Güzel dilekleriniz ve dualarınız için teşekkürler" ifadelerini kullandı.