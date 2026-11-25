'Ay Tenli Kadın' şarkısıyla geniş kitlelerce tanınan Ufuk Beydemir baba oldu. Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs ile bebek bekleyen Beydemir, planlanandan erken gerçekleşen doğumun ardından kızlarını kucağına aldı. Şarkıcı, minik kızlarına verdikleri ismi ve sağlık durumlarına ilişkin gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Daha önce baba olacağını duyuran ve bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğunu açıklayan Ufuk Beydemir, doğumun erken başlaması üzerine Hollanda'da bulunan sevgilisi Sharon Kovacs'ın yanına gitmişti. Çiftin kızları 25 haftalıkken dünyaya geldi.

KIZLARININ ADI RUBY UMAY OLDU

Bebeğinin dünyaya gelişini duyuran Ufuk Beydemir, kızlarına Ruby Umay adını verdiklerini açıkladı. Erken doğan kızlarının ve Sharon Kovacs'ın iyi olduğunu belirten şarkıcı, önlerinde yoğun bakımda geçecek uzun bir sürecin bulunduğunu ifade etti.

Beydemir paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Ruby Umay 25 hafta 3 günlükken aramıza katıldı. Sharon da Ruby de iyi. Önümüzde yoğun bakımda geçecek uzun bir yol var ama kızımız daha ilk anından ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Bu zor günlerde dua eden, mesaj atan, iyi dileklerini gönderen herkese yürekten teşekkür ederiz. Hepsini okuduk, hepsi bize güç verdi."

RUBY NE DEMEK?

Ruby isminin anlamı yakut taşıdır ve kökeni "kırmızı" anlamına gelen Latince rubeus / ruber kelimesine dayanır. Ağırlıklı olarak kız çocuklarına verilen bu isim; parlaklığı, canlı kırmızı rengi ve tutkuyu simgeler.

ZORLU SÜREÇTE BİRBİRLERİNE SARILDILAR

Doğum öncesinde yaşadıkları sürecin kendilerini oldukça yıprattığını belirten Ufuk Beydemir, daha önce Sharon Kovacs ile hastane odasında birbirlerine sarıldıkları kareyi de paylaşmıştı.

Ufuk Beydemir, 2022 yılında oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile evlenmiş, çift 2025 yılında yollarını ayırmıştı.