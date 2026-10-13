Şarkıcı Ufuk Beydemir, baba olmaya hazırlandığını duyurmasının ardından bu kez sevgilisini açıkladı. Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs ile birlikte olduğu ortaya çıkan Beydemir, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla ilişkisini gözler önüne serdi. Ünlü şarkıcının paylaşımına bebek emojisi eklemesi dikkat çekerken Kovacs da ultrason fotoğrafını yayımladı.

GİZEMLİ ANNE SHARON KOVACS ÇIKTI

Baba olacağı haberini daha önce sosyal medya hesabından duyuran Ufuk Beydemir'in bebeğinin annesinin kim olduğu merak ediliyordu. Beydemir, Hollandalı müzisyen Sharon Kovacs ile birlikte olduğu fotoğrafları paylaşarak bu merakı giderdi.

Paylaşımına bebek emojisi ekleyen şarkıcının gönderisi, hayranlarının ilgisini çekti.

SHARON KOVACS'TAN ULTRASON PAYLAŞIMI

Ufuk Beydemir'in paylaşımının ardından Sharon Kovacs da sosyal medya hesabından ultrason fotoğrafını yayımladı. Hollandalı müzisyen, fotoğrafına “Sürpriz” notunu düştü.

İkilinin paylaşımları, birlikte bebek beklediklerini ortaya koyarken takipçilerinden de ilgi gördü.

İPEK FİLİZ YAZICI İLE 2025'TE BOŞANMIŞTI

Ufuk Beydemir, daha önce oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile yaşadığı evlilikle gündeme gelmişti. 2022 yılında Roma'da evlenen çift, iki yıllık evliliklerinin ardından 2025'te yollarını ayırmıştı.

Beydemir'in baba olacağı haberini duyurması ve Sharon Kovacs ile ilişkisini paylaşması, şarkıcının özel hayatını yeniden gündeme taşıdı.

KOVACS KİMDİR?

Asıl adı Sharon Kovacs olan Hollandalı şarkıcı ve söz yazarı, 15 Nisan 1990'da Hollanda'da dünyaya geldi. Sahne adı olarak yalnızca Kovacs'ı kullanan sanatçı; kalın, pürüzlü sesi ve soul, caz ile karanlık popu bir araya getiren müzik tarzıyla tanınıyor. Amy Winehouse'u anımsatan vokaliyle sık sık karşılaştırılan Kovacs, kısa sürede Avrupa müzik sahnesinde kendine yer edindi.

MÜZİK KARİYERİNE NASIL BAŞLADI?

Müzik eğitimini Eindhoven'daki Rock City Institute'ta alan sanatçı, profesyonel kariyerinin ilk adımlarını yapımcı Oscar Holleman ile çalışarak attı. Kovacs, 2014 yılında yayımladığı “My Love” adlı şarkıyla uluslararası alanda dikkat çekti. Şarkının bir bölümünün Küba'da kaydedilmesi de sanatçının ilk dönem çalışmalarının öne çıkan ayrıntıları arasında yer aldı.

İLK ALBÜMÜYLE AVRUPA'DA DİKKAT ÇEKTİ

Kovacs, 2015 yılında ilk stüdyo albümü “Shades of Black”i yayımladı. Soul, blues ve dramatik pop öğelerini bir araya getiren albüm, sanatçının karanlık ve teatral müzikal kimliğini ortaya koydu.

2018'de çıkan “Cheap Smell” albümünde daha kişisel hikâyelere yönelen şarkıcı, Avrupa'daki dinleyici kitlesini genişletti.

TILL LINDEMANN İLE DÜET YAPTI

Kovacs, 2023 yılında yayımladığı “Child of Sin” albümünde Rammstein grubunun solisti Till Lindemann ile aynı adı taşıyan şarkıda düet yaptı. Hollanda albüm listesine beşinci sıradan giriş yapan çalışma, sanatçının alternatif müzik sahnesindeki yerini güçlendirdi.

Glastonbury, Sziget, North Sea Jazz ve Pinkpop gibi önemli festivallerde sahne alan Kovacs, güçlü vokali ve sahne performansıyla tanınıyor.

YENİ ALBÜMÜNÜ YAYIMLAMAYA HAZIRLANIYOR

Kovacs, 2026 yılında müzikal çizgisinde yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor. Sanatçının “Static Tears” adlı albümünü 13 Kasım 2026'da yayımlaması planlanıyor. Yeni çalışmasında karanlık pop tarzını elektronik müzik ve endüstriyel tekno etkileriyle birleştirmeyi hedefleyen şarkıcı, kariyerinde yeni bir sayfa açmayı amaçlıyor.