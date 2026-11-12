Şarkıcı Ufuk Beydemir ile Hollandalı müzisyen Sharon Kovacs, ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Ağustos ayında baba olacağı haberiyle gündeme gelen Beydemir, sevgilisiyle birlikte yeni bir fotoğraf paylaştı. Çiftin paylaşımında Kovacs'ın giderek belirginleşen hamilelik karnı öne çıktı. İLK ÇOCUKLARINI BEKLİYORLAR 34 yaşındaki Ufuk Beydemir'in baba olacağı ağustos ayında ortaya çıkmıştı. Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs ile bebek heyecanı yaşayan çiftin kız çocukları olacağı da öğrenilmişti. İkiliden yeni bir paylaşım geldi. Birlikte kamera karşısına geçen Beydemir ve Kovacs'ın fotoğrafında, ünlü şarkıcının belirginleşen hamilelik karnı dikkat çekti. İPEK FİLİZ YAZICI İLE EVLİLİĞİ 3 YIL SÜRMÜŞTÜ Ufuk Beydemir, daha önce oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti. Çift, 2022 yılında Roma'da nikâh masasına oturmuş, ancak evliliklerini 2025 yılında sonlandırmıştı.

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