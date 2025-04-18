Ömer Uluç’un 1960’lardan 2010’daki vefatına kadar olan süreçteki üretimlerini bir araya getiren ‘Ufuk Çizgisinden Öteye’ adlı sergi, İstanbul Modern’de açıldı. Sergi, sanatçının çalışmalarında öne çıkan farklı ifade biçimlerini ele alıyor…

Kağıt üzerine desen ve çizimden tuval üzerine akriliğe, kolajdan heykele uzanan geniş bir yelpazeye sahip seçkide, Uluç’un kauçuk, keçe, alüminyum, akrilik levha, PVC ve polyester gibi malzemelerle ürettiği yapıtlar da yer buluyor.

Uluç’un eserleri, 12 Aralık tarihine kadar İstanbul Modern’de görülebilir.

ZAMAN ÖTESİ DENEYİM

Küratörlüğünü Öykü Özsoy Sağnak ve Nilay Dursun, asistan küratörlüğünü ise Naz Uğurlu Benek’in üstlendiği sergi; sanatçının insanlık, evren ve varoluş arasındaki karmaşık ilişkiye dair düşüncelerini aktaran yapıtlarını sunuyor. Sanatçının geleneksel sınırları aşan yaklaşımını yansıtarak, izleyiciyi zaman ve mekan ötesi bir deneyime davet eden sergide, 300’ün üzerinde çalışma ziyaretçilerle buluşuyor.

Kedi ve Nişanlısı

YENİ DÜNYALAR PEŞİNDE

Öykü Özsoy Sağnak ve Nilay Dursun, sergi başlığının Uluç’un, daima sınırları zorlayan ve yeni dünyalar deneyimleme arzusunu simgelediğini vurgulayarak, şu açıklamayı

yaptılar:

“Ömer Uluç’un sergisi, aslında sanatçının yaşam boyu süregelen araştırma ve keşif merakını yansıtmayı amaçlıyor. Bu başlık, Uluç’un daima sınırları zorlayan ve yeni dünyalar deneyimleme arzusunu simgeliyor…

Serginin temaları, sanatçının sürekli bir hareket, dönüşüm ve değişim içinde olan evrenini gösteriyor. Uluç, pek çok farklı kültürden ve anlatıdan ilham alarak ürettiği çalışmalarla entelektüel ve araştırmacı ruhunu sanatıyla harmanlıyor. Sergi, ziyaretçiyi tam da bu çok yönlü dünyayı keşfe çıkarıyor.’’

İsimsiz

KAŞİF RUHUNU YANSITIYOR

Ömer Uluç’un bu sergisi, sanatçının yaşamı boyunca görsel sanatlar dışında edebiyat, müzik, sinema ve düşünce tarihi gibi farklı disiplinlere olan ilgisiyle beslediği sonsuz merak duygusunu ve kaşif ruhunu yansıtıyor.

Bu kapsamda, Uluç’un evreninde birbiri içinde var olabilen ve birbirlerine dönüşen insanlar, hayvanlar ve doğaüstü yaratıklar, sınırların geçişken olduğu sergi temalarıyla da öne çıkıyor.

Oya Eczacıbaşı

‘İILK MÜZE SERGİSİ’

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Ömer Uluç’un ülkemizdeki ilk müze sergisine ev sahipliği yapıldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

’Ufuk Çizgisinden Öteye sanatçının hem en kapsamlı hem de Türkiye’deki ilk müze sergisi olma özelliğini taşıyor. 1987 yılında Ayasofya Hamamı’ndaki çalışmalarıyla yakından tanıdığım Ömer Uluç’un sanatındaki derinlik, küresel anlatım gücü ve yenilikçi ruh beni her zaman çok etkilemiştir…

Uluç’un aramızdan ayrılışının 15. yılında, bu özel sergiyi hayata geçirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.”