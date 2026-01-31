

İstanbul'da özel bir hastanede karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan için beklenen donör bulundu.

Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak, "Uyumlu donör için Etik Kurul onayı alındı. Ameliyat için gün sayıyoruz" bilgisini verdi.

Yapılan tetkikler sonucunda donör olmaya yüzde 100 uyumlu bulunan Kamera Yönetmeni Salih Kıvırcık sürecin tamamen ani bir kararla başladığını söyledi.

Kıvırcık, "Ufuk abinin durumunun kötüye gittiğini öğrenince hemen kendisini aradım. Birçok tahlilden geçtik, benimle birlikte başka arkadaşlarımız da vardı. Testler sonucunda yüzde 100 uyumlu çıkan ben oldum" diye konuştu.

Salih Kıvırcık, Ufuk Özkan ile tanışıklıklarının 2016 yılında 'Ben Bilmem Eşim Bilir' programı çekimlerine dayandığını aktardı.

SALI GÜNÜ AMELİYAT OLACAK

Nakil ameliyatlarının salı günü yapılacağını belirten Kıvırcık, pazartesi günü hastaneye yatacağını söyledi.

Ufuk Özkan da dün muhabirlere yaptığı açıklamada "Günde 10 tane serum alıyorum. Herküle döndüm. Bu alemde yiyeceğimiz lokma varsa yeriz. Kendimizi hekimlerimize emanet ettik" ifadelerini kullandı.