Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle karaciğer nakli olan oyuncu Ufuk Özkan'a donör olan kameraman Salih Kıvırcık, nakil sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Salih Kıvırcık, ailesinin onay vermediği ancak kendisinin biran olsun vazgeçmediğini anlattı.

Kıvırcık şunları anlattı:



"Anneme son ana kadar söylemedim. Her şey noterde onaylandıktan sonra bile durumu paylaşmadım. Ameliyatıma sadece üç gün kalmıştı, hala bilmiyorlardı.

Ameliyattan üç gün önce annemle konuştum. Bana, 'O ameliyata girersen hakkımı helal etmem' dedi. Kesinlikle kabul etmedi. 'Hiçbir şekilde o ameliyata giremezsin. Girersen bu eve de giremezsin.'

Umut abi, annesiyle birlikte annemle konuşmaya geldi. Ertesi sabah ise babam, 'Anahtarları bırak. Annen, ameliyattan sonra bu evde kalmanı istemiyor' dedi."