Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan, geçirdiği organ nakli ameliyatının ardından sağlığına kavuşarak yeniden setlere döndü.

Uzun süren tedavi sürecini geride bırakan oyuncu, rol aldığı filmin galasında son sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özkan, iyileşme sürecinin beklediğinden daha hızlı ilerlediğini belirtti.

'DOKTORLAR DA ŞAŞIRDI'

Mesleğine duyduğu sevginin kendisi için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden oyuncu, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Ben işkolik bir insanım, doktorlar da vücudumun hızlı toparlanmasına şaşırdı. Beni seven herkes, hatta tüm Türkiye neredeyse iyileşmem için dua etti. Bu kadarını ben de beklemiyordum."