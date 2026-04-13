Sosyal medyada adına 'Niksar Bakımı' dediği yöntemle büyü ve nazara karşı çare bulduğunu iddia eden sözde 'Metafizik Uzmanı' Hakan Erkan, Güney Kıbrıs'ın Larnaka şehrinde geçtiğimiz Salı günü polisin rutin kimlik uygulaması sırasında gözaltına alındı.

Rum polisi tarafından yapılan açıklamaya göre Erkan'ın çok sayıda dolandırıcılık suçlamasıyla arandığı ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtildi. Geçtiğimiz Şubat ayında Erkan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçtığı gündeme gelmişti. KKTC'de yakalanan Erkan hakkında internette de çok sayıda dolandırıcılık ihbarı görüldü. Erkan'a para gönderdiğini ve bir daha ulaşamadığını yazan vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

'WHATSAPP'TA ENGELLEDİ'

Hakkı isimli bir vatandaş, "Hakan Erkan isimli metafizik uzmanından WhatsApp üzerinden hizmet almak için iletişime geçtim. Kendisi bana işlem yapacağını söyleyerek IBAN numarasına toplam 59.600 TL göndermemi istedi. Ödemeyi yaptıktan sonra aradan yaklaşık 5 ay geçmesine rağmen herhangi bir hizmet almadım ve hiçbir işlem yapılmadı. Defalarca ulaşmaya çalıştığımda ise WhatsApp üzerinden engellendim ve bir daha kendisine ulaşamadım. Benim gibi başka kişilerin de mağdur olmaması için kamuoyunun bu konuda bilgilendirilmesini istiyorum" dedi.

'50 BİN LİRA YATIRDIM, DÖNÜŞ YAPMADI'

Erkan'ın Youtube videolarını izleyerek, iletişime geçen Fatma isimli mağdur ise, "Bakım ücreti 4500TL yatırdım akabinde işlem için benden 44.800 TL daha istedi. Bu ücreti de yatırdım ama bir daha kendisi bana ne bir dönüş yaptı ne de cevap verdi. Benim gibi yüzlerce mağdur insan var bu konuda devletimizin bir şey yapmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

'AKRABAN BÜYÜ YAPMIŞ, PANELDEN BAKIP İSİM VERDİ'

Erkan'ın 56 bin lira istediği ancak 4 bin 500 lira alabildiği Kadir isimli vatandaş nasıl dolandırıldığını anlattı:

4500 lira bakım ücreti yatırdım, bugün yarın arayacak diye bekledim. 4-5 gün sonra ancak aradı ve işlemleri olduğunu söyledi. Sonrasında bana, sende büyü var, şu akraban yapmış diyerek adını soyadını verdi. Ancak bu bilgiyi panel denilen bir sistemden bakıp söyledi. İnanmış gibi yaptım, işlem için malzemeciyi arayacağını, maliyeti hesaplayıp bana bildireceğini söyledi. 56 bin küsur lira para talep etti. Ayrıca yurt dışına çıkacağını, hemen işlemi yapmamız gerektiğini, kabul edersem malzemeleri sipariş edeceğini belirtti. 4500 liram gitti, bakım adı altında hikaye anlatıyor.

'EŞİ BAĞLAMA' VİDEOSU 5 BUÇUK MİLYON İZLENDİ

Üfürükçü Hakan Erkan'ın Youtube kanalının 227 bin takipçisi bulunuyor. En çok izlenen videosu ise 'Eşim benden nefret ediyor - Bağlama ve Geri Getirme İşlemleri' başlığıyla yayınladığı içerik... Söz konusu videoyu 5 buçuk milyon kişi izledi.

Erkan'ın geçtiğimiz yıl ünlü sunucu Ece Erken'in sunduğu bir programa da konuk olduğu görüldü.