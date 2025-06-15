Deniz Ayhan



Belirli koşulları ve kıdemi karşılayan devlet memuru, sporcu, iş insanları gibi mesleklere verilen hususi yani yeşil pasaport eskiden pek çok ülkeye vizesiz seyahat imkanı sağlıyordu; artık pula döndü. Uganda’nın bile Türkiye’deki yeşil pasaport sahiplerinden vize istediği açığa çıktı. İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekili Turhan Çömez, yıllardır Uganda ile ticari ilişkiler yürüten ve yeşil pasaporta sahip bir Türk iş insanının, geçtiğimiz hafta sonu yaşadığı vize engeli nedeniyle seyahatini gerçekleştiremediğini duyurdu.



PARMAK İZİ İSTEDİLER



Çömez yaşananları şöyle anlattı: “İş insanımız 22 bin TL ödediği biletini yakarak çaresiz geri döner. Online vize başvurusu yapar ve sonucu beklemeye başlar. Bu kez de kendisini arayarak Ankara’ya davet ederler; ‘parmak izi vermen lazım, olmadan ülkeye giriş yapamazsın’ derler. Çaresiz onu da tamamlar, beklemeye başlar.” Çömez, “İdi Amin’in ülkesinin, dünya liderinin ülkesine yaptığına bakar mısınız?” diyerek AKP’nin dış politikada ülkemizi getirdiği noktayı eleştirdi.