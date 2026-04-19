Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin oğlu ve Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, Türkiye ile yürütülen stratejik projelere yönelik skandal açıklamalarda bulundu.

Daha önce Türkiye’den 1 milyar dolar tazminat ve "Türkiye’nin en güzel kızını" eş olarak istemesiyle gündeme gelen Kainerugaba, bu kez iki ülke arasındaki dev demiryolu projesini hedef aldı.

Kainerugaba, Türk inşaat devi Yapı Merkezi ile imzalanan Hızlı Tren (SGR) sözleşmesinin iptal edilmesi için babasıyla görüşeceğini duyurarak Türkiye rahatsızlığı bir kez daha gösterdi.

"TÜRK YERİNE ÇİNLİLER"

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Türk firmasını açıkça hedef alan Kainerugaba, "Mzee (Babası Museveni) ile konuşacağım, SGR için Türk şirketiyle olan sözleşmemizi iptal edeceğiz. Daha az paraya daha iyi iş çıkaracak birçok Çinli şirketim var" ifadelerini kullandı.

Bu çıkış, Doğu Afrika’nın en kritik ticaret koridorlarından biri olarak görülen ve bölgesel kalkınma için hayati önem taşıyan hızlı tren projesinin geleceğini belirsizliğe sürükledi.

BAKAN ANTALYA'DA TÜRKİYE İLE DİPLOMOSİ PEŞİNDE

Ugandalı generalin bu provokatif açıklamaları, Uganda Dışişleri Bakanı Jeje Odongo’nun ikili ilişkileri onarmak amacıyla Türkiye’de bulunduğu ve Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında temaslar yürüttüğü hassas bir döneme denk geldi.

Bakan Odongo’nun Ankara’da diplomatik köprüleri yeniden kurmaya çalıştığı dakikalarda, Kainerugaba’nın attığı bu imza karşıtı tweet, Uganda devlet yönetimi içindeki derin çatlağı ve generalin ciddiyetten uzak tavrını bir kez daha gözler önüne serdi.

"30 GÜN İÇİNDE İLİŞKİLERİ KESERİZ"

Geçtiğimiz dönemde de "72 saatte Tahran'ı ele geçiririm" iddiasında bulunan ve İsrail’e askeri destek sözü vererek bölgesel gerilimi tırmandıran Kainerugaba, Türkiye’ye yönelik "30 gün içinde diplomatik ilişkileri keseriz" tehdidiyle gündeme gelmişti.

Türkiye'deki en güzel kadını eş olarak istemesiyle Türk sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken Ugandalı general, daha sonra paylaşımlarının bir kısmını silerek geri adım atmıştı.

Ancak son yaptığı "demiryolunu Çinlilere verme" hamlesi, Kainerugaba’nın Türkiye’ye yönelik küstah tavrını sürdürdüğünü ve diplomatik nezaketi bir kenara ittiğini kanıtlar nitelikte.