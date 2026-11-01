David ve Victoria Beckham’ın en büyük oğlu Brooklyn Beckham, 2022 yılında oyuncu Nicola Peltz’le evlendikten sonra ailesiyle yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme geldi. Ailesiyle arasındaki bağların kopma noktasına geldiğini açıklayan Brooklyn, bu kez eşine yaptığı duygusal paylaşımla konuşuldu.

AİLESİYLE YAŞADIĞI KRİZ GÜNDEM OLMUŞTU

Brooklyn Beckham, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda anne ve babası David ile Victoria Beckham’ın hayatı boyunca üzerinde baskı kurduğunu, kendi kimliğini ortaya koymasına izin vermediğini öne sürmüştü. Ünlü isim, ailesinin eşi Nicola Peltz’e de hiçbir zaman sıcak yaklaşmadığını ve düğünlerinden itibaren ona kötü davrandığını iddia etmişti.

Brooklyn’in açıklamalarında annesi Victoria Beckham’ın düğün sırasında yaşanan davranışlarına yönelik suçlamaları da yer almıştı. Aile içindeki gerilim, yalnızca anne ve babasıyla değil, kardeşleri Romeo, Cruz ve Harper’la olan ilişkilerini de gündeme taşımıştı.





“HAYATIMDAKİ EN ÖNEMLİ İNSANSIN”

Ailesiyle yaşadığı sorunların gölgesinde eşi Nicola Peltz’le birlikteliğini sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla kutlayan Brooklyn, bu kez ilişkilerinin yedinci yıl dönümünü kutladı.

27 yaşındaki Brooklyn, Instagram hesabından eşine seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Güzel Nicola'm, benim için her şey demeksin. Tüm dünyamsın, en iyi arkadaşımsın ve hayatımdaki en önemli insansın. Seni sevdiğim ve sonsuza dek yanında olacağım için çok şanslıyım. Seni kelimelerin ifade edebileceğinden çok daha fazla seviyorum.”

NICOLA PELTZ’DEN AŞK DOLU YANIT

31 yaşındaki Nicola Peltz de kendi hesabından yaptığı paylaşımla eşinin mesajına karşılık verdi.

“Yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım, en iyi arkadaşım, her şeyim. Senin yanında geçen 7 yıla inanamıyorum; başka türlüsünü asla istemezdim. Seni tüm ruhumla seviyorum. Aşk mektuplarına ve köpeklerimizle birlikte içtiğimiz sabah kahvelerine bayılıyorum; lütfen hiç değişme. Sana her geçen gün daha da aşık oluyorum” diye yazdı.

BECKHAM AİLESİ DAVETLİLER ARASINDA YOKTU

Çiftin kutladığı yedi yıl, ilişkilerinin yıl dönümüne karşılık geliyor. Brooklyn ve Nicola, Nisan 2022'de evlenmişti. Daha önce gündeme gelen nikâh tazeleme törenlerinde ise Beckham ailesinin davetli olmadığı, organizasyonda Nicola Peltz'in ailesinin öne çıktığı belirtilmişti.

Oyuncu ve model Nicola Peltz, ABD'li milyarder iş insanı Nelson Peltz'in kızı. Beckham ailesiyle Nicola arasındaki ilişkinin başından beri gergin olduğu yönündeki iddialar da uzun süredir magazin gündeminde yer alıyor. Gelin-kaynana arasında yaşandığı öne sürülen anlaşmazlıklar ve iki aile arasındaki mesafe, Brooklyn'in ailesiyle yaşadığı kopuşun ardından yeniden konuşulmaya devam ediyor.