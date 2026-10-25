Usta oyuncu Güven Kıraç, özel hayatıyla gündeme geldi. Son olarak Behzat Ç. dizisinde rol alan oyuncunun, dört yıldır birliktelik yaşadığı Merve Topugil ile yakın çevrelerinin katıldığı sade bir törenle nikâh masasına oturduğu öğrenildi.

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİLER

Güven Kıraç, hafta içi Baba Sahne'de düzenlenen Uçurtmanın Kuyruğu oyununun galasına katıldı. Oyuncunun, geçtiğimiz günlerde Merve Topugil ile az sayıda yakınının katıldığı sade bir törenle evlendiği ortaya çıktı.

SEVGİLİSİNİ “EŞİM” DİYE TANITMIŞTI

Kıraç, geçen haziran ayında Harbiye Açıkhava'da düzenlenen Kardeş Türküler konserinde Merve Topugil'i çevresindekilere “eşim” diye tanıtmıştı. Çiftin evliliğinin ortaya çıkmasıyla oyuncunun o dönem kullandığı bu ifade de yeniden gündeme geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 66 yaşındaki Güven Kıraç, dört yıldır birlikte olduğu 36 yaşındaki Merve Topugil ile yakınlarının katıldığı sade bir törenle evlendi. Bazı kaynaklarda Güven Kıraç'ın 66, Merve Topugil'in ise 31 yaşında olduğu belirtilirken, çift arasındaki yaş farkının 35 olduğu ifade edildi.