Son yıllarda ilginç trendler popülerlik kazanmaya başladı. Bunlardan en ilgi göreni ise 'wellness' trendi oldu. İlk ortaya çıktığı zaman dijital detoks ve uyku hijyeni gibi küçük adımları kapsayan, insanların ruhsal ve fiziksel salığını geliştirmek için tercih ettiği wellness trendlerinde işler akıl almaz bir hale gelmeye başladı. Dünyanın dört bir yanından kendisine iyi geleceğini düşündüğü için bazı aktiviteleri yapmaya gelenler yerel deneyimler için ciddi ücretler ödüyor. Wellness trendi bir çığ gibi büyümeye devam ederken bu işin sonunun nereye gideceğini ya da otantik deneyimlerin nereye varacağını is kestirmek neredeyse imkanız.

DÜNYAYI KASIP KAVURAN WELLNESS TRENDLERİ

Küresel wellness (iyi yaşam) sektörü trilyon euroluk bir devasa sektöre dönüşürken, seyahat dünyası da zihnimizi ve bedenimizi tazelemek için ezber bozan, hatta ilk duyduğunuzda "Yok artık!" dedirtecek sıra dışı yöntemlere başvuruyor.

Artık dijital detokslar, buz gibi sulara atlamak veya orman banyoları bile sıradan kalıyor. İşte geleneksel tatillerden sıkılan ve tamamen farklı bir deneyim arayan gezginlerin radarındaki en tuhaf ve en popüler yeni nesil wellness trendleri.

JAPONYA'NIN VOLKANİK KUM BANYOLARI

Japonya’da iyi yaşam konsepti, geleneksel spa uygulamalarından farklı bir boyutta sürdürülüyor. Ülkenin bazı bölgelerinde uygulanan ve "Sunamushi" adı verilen geleneksel yöntemde, ziyaretçiler doğal olarak ısınmış volkanik kumların içine boyunlarına kadar gömülüyor.

Özel hazırlanan bu kum yataklarında, görevliler tarafından sadece baş dışarıda kalacak şekilde vücudun üzeri nazikçe örtülüyor. Uygulamayı deneyimleyenler, volkanik ısının kasları derinlemesine gevşettiğini ve kan dolaşımını hızlandırdığını belirtiyor. Kumun yarattığı ağırlığın ise insanı koza gibi sarıp sarmalayan, rahatlatıcı bir güven hissi verdiği ifade ediliyor. Standart bir spa seansından tamamen ayrışan bu yöntem, Japonya'nın en özgün wellness geleneklerinden biri olarak varlığını sürdürüyor.

EŞEK SÜTÜ VE KAKAO RİTÜELLERİ

Floransa'da 12 hektarlık bahçelerle çevrili, 15. yüzyıldan kalma tarihi bir konak olan Il Salviatino, wellness anlayışını kadim güzellik ritüelleriyle birleştiriyor. Bu lüks merkezde gerçekleştirilen bakımlarda öne çıkan en dikkat çekici iki bileşeni eşek sütü ve kakao oluşturuyor.

Tarihte Kleopatra ile özdeşleşen güzellik uygulamalarından ilham alan "Besleyici Eşek Sütü Ritüeli", cildi pürüzsüzleştirmek ve parlatmak amacıyla vitamin zengini sütten yararlanıyor. Duygusal esenliği ve derin rahatlamayı hedefleyen "Kakao Seremonisi" ise çikolatanın ham maddesini ruhsal bir şifa aracına dönüştürüyor. Bu uygulamaların yanı sıra merkezde kristal terapisi ve kişiye özel bitkisel iksirler gibi alternatifler de sunuluyor.

YILDIZ BANYOSU

Doğanın içinde yürüyerek şifa bulmayı amaçlayan "orman banyosu" kavramının ardından, günümüzde "yıldız banyosu" uygulaması da popülerlik kazanıyor.

Zihni gündelik hayatın gürültüsünden arındırmanın ve dijital ekranlardan uzaklaşmanın bir yolu olarak görülen bu trend, ışık kirliliğinin olmadığı karanlık gökyüzünün altında zaman geçirme esasına dayanıyor. Dünyanın dört bir yanındaki oteller, bünyelerinde özel gözlemevleri kurarak bu talebe yanıt veriyor. Örneğin, İsviçre’deki 3100 Kulmhotel Gornergrat'ta Avrupa’nın en yüksek noktalarından birinde yıldızlar incelenirken, İzlanda’daki Hotel Rangá'nın özel gözlemevinde ise Samanyolu ve Kuzey Işıkları eşliğinde zaman geçiriliyor.

ÇEKYA'NIN BİRA SPALARI

Özellikle Çekya'da yükselen bir wellness trendi olan bira spaları, basit bir işleyiş mantığına dayanıyor. Katılımcılar şerbetçiotu, arpa ve maya gibi biranın ana bileşenlerinden oluşan sıcacık, köpüklü bir karışımla doldurulmuş ahşap küvetlerde vakit geçiriyor.

Bu banyolarda kullanılan doğal malzemelerin cildi yumuşattığı ve gözenekleri temizlediği belirtiliyor. Sürecin en dikkat çekici yönünü ise küvetlerin hemen yanında yer alan musluklardan, banyo esnasında taze bira tüketilebilmesi oluşturuyor.

KEÇİ YOGASI

Yoga kamplarını fazla ciddi veya monoton bulanlar için geliştirilen keçi yogası, son yılların en çok konuşulan alternatif aktiviteleri arasında yer alıyor.

Bu derslerde katılımcılar mat üzerinde yoga pozları arasında geçiş yaparken, bir grup keçi stüdyo veya açık alanda serbestçe dolaşıyor. Hayvanların matların üzerine yatması veya katılımcıların sırtına tırmanması bu uygulamanın olağan bir parçası olarak kabul ediliyor.

Keçi yogasında amaç kusursuz teknik hareketler sergilemekten ziyade, açık havada hayvanlarla bağ kurarak moral ve motivasyonu yükseltmek. Küçük bir hayvanın sırtta denge kurmaya çalıştığı bu anlar, katılımcıların günlük stres ve iş yoğunluğundan tamamen uzaklaşmasını sağlıyor.