TRT 1'in dizilerinden 'Evlilik Güzeldir'in oyuncu kadrosunda yer alan Uğur Akay trafik kazası geçirdi.

Kazaya ilişkin ilk bilgiyi paylaşan gazeteci Sinan Burhan, "TRT 1 'Evlilik Güzeldir' dizi oyuncusu Uğur Akay trafik kazası yaptı. Ölümden döndü. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Akay, kazanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

EŞİ DE ARAÇTAYDI

Eşiyle birlikte kaza geçirdiklerini belirten Akay, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çok şükür ikimiz de iyiyiz. Arayan, soran, yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz."

Uğur Akay’ın geçirdiği kazanın nerede ve nasıl meydana geldiğine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.