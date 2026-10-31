İngiltere'yi etkisi altına alan benzeri görülmemiş uğur böceği istilası ülkede panik havası yarattı. Newcastle, Durham ve Cumbria gibi birçok bölgede evlerin pencere pervazlarını, araçları, parkları ve hatta mezar taşlarını saran on binlerce uğur böceği hayatı adeta felç etti.

Alışılagelmiş sevimli görüntülerinin aksine kitleler halinde yaşam alanlarını kuşatan böcekler, yerel halk tarafından bir "veba salgınına" benzetilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede infial yarattı.

CİNSEL HASTALIĞI TAŞIYOR

Uzmanlar, havaların soğumasıyla birlikte kış uykusuna yatacak sıcak sığınaklar arayan bu böceklerin aslında sıradan uğur böcekleri olmadığını tespit etti. Ülkeye sonradan giren ve "Harlequin" (Asya uğur böceği) olarak bilinen istilacı bu türün, kendi türleri arasında cinsel yolla bulaşan tehlikeli bir mantar hastalığı taşıdığı belirlendi.

Kanatlarında pullanmaya neden olan ve yerli uğur böceği popülasyonunu yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan bu mikrobun insan sağlığına doğrudan bir zararı bulunmasa da böceklerin kontrolsüz yayılımı ekolojik bir kriz doğurdu.

KIYAFETLERDE LEKE BIRAKIYOR

Saldırgan yapılarıyla dikkat çeken ve zaman zaman insanları ısırdığı belirtilen bu istilacı böcekler, evlerin içine kadar girerek vatandaşları çaresiz bıraktı. Yetkililer, ezildiklerinde çevreye kötü bir koku yayan ve kumaşlarda çıkması güç sarı lekeler bırakan bu canlıların öldürülmemesi, bunun yerine süpürge ve faraş yardımıyla toplanarak evlerden nazikçe uzaklaştırılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.