Söyleşiye, Türkiye’nin geleceği üzerine değerlendirmeleriyle başlayan usta Gazeteci Gökmen Ulu, birçok yurttaşın endişelerini paylaştığını belirterek; “Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kara dönemlerinden birini yaşıyoruz. Ama böylesine pırıl pırıl, aydınlık ve nitelikli bir topluluğun karşısında bulunmaktan kıvanç duyuyorum. Bu efeler diyarında sadece zeybek oynarken diz çöken, dik duruşlu, başarılı bir başkan gördüğümüz için geldik. Filiz Ceritoğlu Sengel’i kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ağır bir saldırı altında. Cumhuriyetin kolonlarına vuruyorlar, demokrasimizi hırpalıyorlar. Peki, ne yapmalı? Direnmeli!” dedi.

“ÇOCUKLARINIZ İÇİN KORKUN”

Demokrasi mücadelesinin uzun soluklu bir süreç olduğuna dikkat çeken Ulu, kendi tecrübelerinden örnekler vererek şöyle konuştu: “Merak etmeyin, çıkacağız bu karanlıktan. Biliyoruz ki güneş mutlaka doğar. Ben de tutuklandım, Silivri’de altı ay tecritte kaldım. Zordu ama oradan delirmeden çıktım. Neden korkmalıyız? Çocuklarımız için, onların geleceği için korkmalıyız. Onlara böyle bir ülke bırakmak en büyük endişemiz olsun.”

“KAHRAMAN SİZLERSİNİZ”

Vatandaşlara örgütlü mücadele çağrısı yapan Gökmen Ulu, “Vazgeçmek, bıktım demek gibi bir lüksümüz yok. Kahraman beklemeyin, kahraman sizlersiniz. Bu ülke ancak birlik, sabır ve inançla kurtulacak. Cumhuriyete ve çağdaş demokrasiye bu mücadeleyle kavuşacağız” dedi.

“VAZGEÇİLMEZ ROTAMIZ ATATÜRK”

Uğur Dündar ise meslek hayatındaki tecrübelerinden yola çıkarak gençlere seslendi: “Bizim vazgeçilmez rotamız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Cumhuriyet’in kuruluş felsefesine yazdığı yoldur. O rotadan bizi hiçbir güç uzaklaştıramaz. Gençler, sizi geleceğe götüren yolunuzda temiz izler bırakın. Engellerle karşılaşsanız da aşın. Onurla yaşamanın yolu budur.”

BAŞKAN SENGEL: KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA

Söyleşinin sonunda gazetecilere teşekkür eden Efes Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, “Şu anda sahnede öyle duayenler var ki… Cumhuriyet değerlerine bağlılıkları ve onurlarıyla, her türlü baskıya rağmen gazetecilik görevini en saf ve temiz haliyle yerine getiriyorlar. Sizler adına onların önünde saygıyla eğiliyorum. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” dedi.

Program, Efes Selçuklu çocukların Uğur Dündar ve Gökmen Ulu’ya çiçek takdimiyle sona erdi.