Şahin ve Türeci'nin 2026 yılı sonuna kadar BioNTech'teki yönetim görevlerinden ayrılarak yeni şirketlerine odaklanmaları planlanıyor. Ancak bu karar BioNTech ile yollarını tamamen ayıracakları anlamına gelmiyor. İkili şirketteki hisselerini korurken, Arife ile BioNTech'in ilaç geliştirme çalışmalarında iş birliği yapması öngörülüyor.

YENİ ŞİRKETİN ODAĞINDA mRNA VAR

Arife'nin temel çalışma alanını mRNA teknolojisine dayalı yeni ilaçlar oluşturacak. Şirketin özellikle araştırmaların ilk aşamasına yoğunlaşması ve yeni ilaç adayları geliştirmesi planlanıyor. Umut vadeden çalışmaların daha ileri aşamalara taşınmasında ise BioNTech ile birlikte hareket edilebilecek.

Yeni şirketin başlangıçta birkaç yüz kişiyi geçmeyecek daha küçük bir ekiple faaliyet göstermesi bekleniyor. BioNTech'te Şahin ve Türeci ile çalışan bazı isimlerin de Arife'ye geçebileceği belirtiliyor. Şirketin kuruluş sermayesinin 120 bin euro olduğu aktarılıyor.

İki şirket arasındaki iş birliğinin ayrıntıları henüz kesinleşmiş değil. Planlara göre BioNTech, Arife'ye bazı mRNA teknolojileri ve bunlarla bağlantılı hakları sağlayabilecek. Bunun karşılığında BioNTech'in yeni şirkette azınlık hissesi alması ve geliştirilen ilaçlardan ilerleyen aşamalarda gelir elde etmesi gündemde.

BIONTECH'TE YÖNETİM DEĞİŞECEK

Uğur Şahin'in yönetimden ayrılmasıyla BioNTech'te de yeni bir dönem başlayacak. Şirketin başına, İsveç merkezli ilaç şirketi Sobi'nin yöneticiliğini yapan Guido Oelkers'in geçmesi planlanıyor. Oelkers'in görevine en geç 1 Şubat 2027'de başlaması bekleniyor.

Arife, Şahin ve Türeci'nin birlikte kurduğu ilk şirket değil. İkili 2001 yılında kanser tedavileri üzerine çalışan Ganymed Pharmaceuticals'ı, 2008'de ise BioNTech'i kurdu. BioNTech, daha sonra geliştirdiği mRNA tabanlı Covid-19 aşısıyla dünya çapında tanındı. Arife ise ikilinin üçüncü biyoteknoloji girişimi olacak.