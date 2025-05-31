Süper Lig'de sezonu 7. sırada tamamlayan Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, bu sezon performansıyla göz doldurdu.

Bordo-mavili ekibin tecrübeli file bekçisine Avrupa'dan ciddi talipler çıktı.

MONACO GÖZÜNÜ KARARTTI

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre kaleci arayışında olan Monaco, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak fırsat kolluyor.

Monaco bu yaz hızlı bir şekilde aktif olmaya karar verirken kaleci pozisyonu önümüzdeki haftalarda takip edilecek bir pozisyon olarak gözüküyor. Söz konusu habere göre Monaco yönetimi, 29 yaşındaki Uğurcan Çakır'ın durumu hakkında bilgi edinmek için ilk adımları attığı ve görüşmelere hazırlandığı ifade edildi. Ancak Beşiktaş'ın da milli oyuncu için fırsat kolladığı yazıldı.

BURNLEY DE DEVREDE

L'Equipe'in haberine göre İngiliz kulübü Burnley de Uğurcan Çakır için devrede. Trabzonspor'da yönetimin, Uğurcan Çakır'ı Süper Lig kulüplerine göndermek yerine Avrupa'ya transferine sıcak baktığı da aktarılan haberde İngiliz ekibinin teklif hazırlığında olduğu ifade edildi. Uğurcan Çakır, bu sezon tüm kulvarlarda 43 maçta forma giydi.