Türkiye'de transfer gündeminin 1 numaralı ismi Uğurcan Çakır konusunda çok somut gelişmeler yaşanıyor. Adı uzun bir süredir Fenerbahçe ile anılan Trabzonspor'un kaptanı sessizliğini korumaya devam ederken bordo mavili camia efsane ismine tepki göstermeye devam ediyor.

Bordo mavililerde başkan Ertuğrul Doğan ile bir görüşme gerçekleştiren Uğurcan Çakır yakın çevresine de söylediği gibi net olarak Trabzonspor'dan ayrılmak istiyor. Kariyeri açısından yeni bir maceraya atılmak isteyen Uğurcan Çakır için başkan Ertuğrul Doğan'ın 3 milyon Euro'luk yeni sözleşme önerisi de kabul görmedi.

Ayrılmayı kafasına koyan Uğurcan Çakır hakkındaki son gelişmeleri ve süreci Sözcü.com.tr Spor Müdürü Ümit Genç Youtube programında değerlendirdi.