Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i Singo, Osimhen ve Nhaga'nın golleriyle 3-0 yenerek en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'la farkı 7 puan yaptı.

Sarı-Kırmızılıların daha düşük tempoda oynadığı ilk yarıda kurtarışlarıyla takımını diri tutan Uğurcan Çakır, karşılaşma sonrası Fenerbahçe ile olan puan farkına vurgu yaptı:

"İlk 10-15 dakika iyi başlamadık ama sonra iyiydik. Fenerbahçe'nin mağlubiyetinden sonra puan farkını artırma şansımız vardı ve bu şansı kullandığımız için mutluyum.

"LİVERPOOL'U DÜŞÜNECEĞİZ"

Maç maç bakıyoruz. Liverpool'u yenmiştik. Bu maç bizim için önemliydi, 3 puan çok değerliydi. Şimdi Liverpool maçını düşünmeye başlayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz."