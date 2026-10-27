Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig'in 9. haftasında sahalarında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından rakip kaleci Ederson'a övgüde bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan Çakır, takımının oyunun hakimi olduğunu savunarak, "Farkı açabilirdik ama Ederson harika oynadı, farkın açılmasını önledi" dedi. "BÜYÜK BİR GALİBİYET OLDU" Taraftarların ve takım arkadaşlarının performansından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çakır, karşılaşmayı şu sözlerle değerlendirdi: "Taraftarlarımız ve takım arkadaşlarım harikaydı. İç saha baskısını rakibe gösterdik. Oyun başından itibaren ilk yarı müthiş performans sergiledik. Herkesi çok kutluyorum. Büyük bir galibiyet oldu. Son dakikalarda biraz zorlansak da galip gelmesini bildik. Oyunun tamamen hakimi bizdik."

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.