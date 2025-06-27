Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Uğurcan Çakır'ın geleceği merakla beklenirken milli kaleci ile ilgili her adım da yakından takip ediliyor.

Bordo mavili takımın taraftarları yaşanan belirsizlik ve Uğurcan Çakır'ın sessizliği nedeniyle kaptanlarına tepki gösterirken X'te çıkan haberleri de yakından takip ediyor.

FENERBAHÇE'Yİ TAKİBE ALDI İDDİASI

Uğurcan Çakır ile ilgili son günlerde transfer olacağı ve Trabzon'da kalmak istemediği söylentileri hızla yayılmaya devam ederken abisi Necdet Çakır'ın sosyal medya hareketleri de titizlikle takip ediliyor.

Geçtiğimiz saatlerde Uğurcan Çakır’ın hem abisi hem menajeri olan Necdet Çakır'ın, 'Fenerbahçe’yi takibe aldı' haberleri sosyal medyada gündem oldu.

Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır’ın ağabeyi Necdet Çakır, Fenerbahçe'yi takip etmesine yönelik çıkan haberlere X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Yapılan o haberi paylaşan Çakır şu ifadeleri kullandı;

“Ne gündem oldu. Ben her takımı takip ediyorum. Adım da Necdet. Bomboş haber.''