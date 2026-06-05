Galatasaray'ın yıldız ismi Uğurcan Çakır, eşi Kübra Çakır'a doğum günü hediyesi olarak çiçek almak yerine para gönderdiğini açıkladı. Milli kalecinin tercih ettiği kutlama yöntemine eşi başta alınsa da sonrasında durumu anladı.

2019 yılında Kübra Çakır ile dünyaevine giren Uğurcan Kübra Çakır çiftinin 2020 yılında Kuzey adını verdikleri oğulları, 2025 yılında ise Elis isimli kızları dünyaya gelmişti. Uğurcan Çakır bu kez doğum günü hediyesiyle çok konuşuldu.

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Kübra Çakır, yaptığı açıklamada eşinin doğum günlerinde çiçek göndermeyi gereksiz bulduğunu söyledi.

''ÖNCE ALINDIM, SONRA NEDENİNİ ANLADIM''

Yaşadığı olayı anlatan Kübra Çakır, ilk etapta eşinin davranışına kırıldığını ancak daha sonra düşüncesini anlayınca fikrinin değiştiğini ifade etti.

Kübra Çakır, "Uğurcan, yaş günümde bana çiçek yollamayı gereksiz görmüştü. Solup giden çiçektense kalıcı bir hediye almam için para gönderdi" dedi.

İlk başta bu duruma üzüldüğünü belirten Çakır, daha sonra hesabına gelen havaleyle şaşkınlık yaşadığını anlattı.

AÇIKLAMA KISMINA ''ÇİÇEK'' YAZDI

Kübra Çakır sözlerine şöyle devam etti:

"Ben de o gün alındım. Sonra hesabıma para geldi. Baktım Uğurcan göndermiş. Açıklama kısmına ise 'çiçek' diye yazmış. Meğer çiçeğe vereceğimiz parayla kendine kalıcı bir şey al demek istiyormuş."

ÇİÇEĞE VERİLEN PARANIN GEREKSİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Ünlü futbolcunun çiçek konusundaki bakış açısını da paylaşan Kübra Çakır, "Uğurcan kuruyup atıldığı için çiçeğe verilen paranın gereksiz olduğunu düşünüyor" ifadelerini kullandı.