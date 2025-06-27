Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır’ın F.Bahçe’ye transferi mutlu sonla bitiyor. Transferde yılın bombasının patlama süreci, F.Bahçe’nin sezon bitince Trabzonsporlu yönetimden Uğurcan’la transfer görüşmesi yapmak istemesiyle başladı.

Bordo-mavililer, FIFA kuralları gereği futbolcudan önce kendileri ile temasa geçtiği için F.Bahçe’nin bu tutumunu takdirle karşıladı ve izin de verdi.

Uğurcan da sarı-lacivertli yöneticilerle yaptığı görüşmede prensipte anlaşmaya vardı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, duruma netlik kazandırmak adına milli kaleci ile son bir görüşme yaptı. Uğurcan, Başkan Doğan’a “Ailem Trabzon’dan ayrılmak istiyor. İzin verirseniz F.Bahçe’ye gitmek istiyorum” dedi. Tecrübeli kaptan, bordo-mavili kulübün başkanından bonservis bedeli konusunda da F.Bahçe’ye kolaylık talep etti.

GÖRÜŞMEYE GELDİ

Karadeniz ekibi, 20 milyon Euro’da diretiyordu. Kaptanın kararlı tutumu üzerine indirime gitme eğilimi ortaya çıktı. F.Bahçe’nin teklif ettiği 15 milyon Euro’ya Trabzonspor da artık sıcak bakıyor. Ne G.Saray ne de Shakhtar’dan yana tavır takınan Uğurcan, tek tercihi F.Bahçe ile detayları görüşmek üzere İstanbul’a geldi. Trabzonspor yönetimi ile F.Bahçe’nin anlaş masının ardından resmi imzalar atılacak.