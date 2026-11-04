Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında sahasında Alman temsilcisi Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uğurcan Çakır, takımın mücadelesini ve maç hazırlığını öne çıkardı.

Oyunun başından sonuna kadar hâkimi olduklarını düşündüğünü belirten Çakır, Aleksey Batrakov'un performansına dikkat çekti. Takım arkadaşlarına ve taraftarlara teşekkür eden kaleci, "Okan hoca bu maça bizi çok iyi hazırladı. Galip geldiğimiz için mutluyuz, 6 puan yaptık" dedi.

"BİREYSEL PERFORMANSTAN ZİYADE TAKIMIMIZIN GALİP GELMESİ ÖNEMLİYDİ"

Takım başarısını kendi performansının önüne koyduğunu vurgulayan 30 yaşındaki kaleci, saha içinde ve dışında arkadaşlarına yardımcı olmaya çalıştığını söyledi. Sezon başlarında maç ritmi bulmaya ihtiyaç duyduğunu anlatan Çakır, şöyle konuştu:

"Yavaş yavaş maç ritmini yakalıyorum. Bu sezon çok sık aralıklarla maç oynadık. Bireysel performanstan ziyade takımımızın galip gelmesi önemliydi. Ben takım arkadaşlarımı, hocalarımı ve bütün personeli tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı da tebrik ediyorum."

GEÇEN SEZONUN PUANINI AŞMAK İSTİYORLAR

Şampiyonlar Ligi'nde mümkün olduğunca çok maç kazanmak istediklerini belirten Çakır, geçen sezon topladıkları puanın üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyledi. Çakır, "İlk 24'ün içinde, ilk 16'nın içine kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Önceki karşılaşmaları da değerlendiren kaleci, Lille deplasmanında iyi oynadıklarını söyledi. Sporting deplasmanındaki yenilgide ise penaltı kararının haksız olduğunu ve hakem yönetiminin kötü olduğunu savundu. Çakır, öne geçtikleri o maçta oyunun hâkimi olduklarını düşündüğünü dile getirdi.

Barcelona'yı Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden biri olarak niteleyen Çakır, bu karşılaşmanın özellikle ilk yarısında iyi mücadele ettiklerini, skoru 2-0'a getirebilmeleri halinde maçın farklı gelişebileceğini belirtti. Sahalarındaki Fenerbahçe derbisinin ardından Stuttgart maçına daha özgüvenli çıktıklarını da söyledi.

BİREBİR BASKIYA KARŞI HAZIRLIK

Stuttgart'ın birebir baskı yapacağını bildiklerini anlatan Çakır, geriden oyun kurarken çalıştıkları planı uygulamaya çalıştığını belirtti:

"Ben de geriden çalıştığımız gibi Barış'a, Victor'a, Yunus'a vurmaya çalıştım. Bazen istediğim gibi vurdum, bazen vuramadım ama dediğim gibi onları koşturup birebir baskıda alanları açmak istiyorduk. Bunu da bence iyi yaptığımızı düşünüyorum."

BATRAKOV'A ÖVGÜ

Aleksey Batrakov'un yetenekli ve genç bir futbolcu olduğunu söyleyen Çakır, takım arkadaşının uyum sağladıkça performansını yükselttiğini ifade etti. Batrakov'un İngilizce öğrenmeye çalıştığını ve ilk geldiği döneme göre ilerleme kaydettiğini de aktardı.

Çakır, "Onun başarılarıyla biz de mutlu oluyoruz. Takıma alıştıkça form düzeyi de yukarı çıkıyor. Bugün harika bir maç oynadı" dedi. Kaleci, bütün takım arkadaşlarının iyi mücadele ettiğini belirterek onları tebrik etti.