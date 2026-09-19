Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Derbi öncesinde bordo mavili ekipten sarı kırmızılılara transfer olan Uğurcan Çakır'a gönderme yapıldı.

Papara Park’ta eski bordo-mavili kaleci Uğurcan Çakır, ısınmak için sahaya çıktığı anda taraftar tepkisinin yanı sıra stadyumda açılan şarkılar ile baskı altına alınmaya çalışıldı.

Uğurcan Çakır, Galatasaray formasıyla sahaya adım attığında stadyum hoparlörlerinden “Katıla Katıla” şarkısı çalındı. Bu seçim, eski takımına karşı oynayan Çakır’a yönelik bir gönderme olarak yorumlandı.

Trabzonspor’un yeni kalecisi Andre Onana sahaya çıktığında ise hoparlörlerden “Süper Lig’in en iyi kalecisi geliyor” anonsu yapılarak bir kez daha Uğurcan Çakır'a gönderme yapıldı. Bu anonsların ardından Trabzonsporlu taraftalar da reaksiyon gösterdi.