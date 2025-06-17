Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bir sponsorluk anlaşmasının basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Transfer sezonunda yapacakları hamlelere yönelik soruları yanıtlayan Başkan Doğan, "Abartısız günde 6-7 saat transferleri konuşuyoruz hocamız ve ekibimizle. Hata yapma lüksümüz yok. Konuştuğumuz isimler tartışılmayacak isimler." ifadelerini kullandı.

UĞURCAN VE İRFAN CAN YANITI

Ertuğrul Doğan, son zamanlarda çıkan Uğurcan Çakır'a Süper Lig'den teklifler olduğuna yönelik iddialara da yanıt verdi. Uğurcan'a teklif gelmediğin belirten Başkan Doğan "Ben Uğurcan'la ilgili daha önce yaptım ama defalarca yapmama rağmen konuşulmaya devam ediyor. Uğurcan, bu takımın kaptanı. Benim aklımdan geçen Trabzonspor'da futbolu bırakması. Uğurcan'a Avrupa'yla ilgili bir sözümüz var. Avrupa'dan teklif gelirse, yardımcı olacağımızı söylemiştim. Ama şu anda herhangi bir kulüpten gelen resmi bir teklif yoktur. "Basın İstanbul takımlarının kaptanlarına duyarlı ama Uğurcan Çakır için durum böyle değil! İnşallah Uğurcan'a da saygı gösterirler." diye konuştu.

Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'nin olası Trabzonspor transferine ilişkin de konuşan bordo-mavili camianın başkanı "İrfan Can Kahveci, başka bir kulübün oyuncusu. Hiçbir gündemimiz olmadı." dedi.

'O İSİMLER GÜNDEMDE DEĞİL'

Ertuğrul Doğan, basında çıkan transfer iddialarına da yanıt verdi. Listede olmayan isimleri ve takip ettikleri oyuncuları açıklayan Doğan "Christos Zafeiris gündemimizde yok, Albert Groanbek yok, Mamadou Sarr yok, Timo Werner yok. Romulo beğendiğimiz bir oyuncu ancak henüz bir gelişme yok. Gökhan Sazdağı yok, Maestro yok, Caleta-Car yok, Duda yok. İrfan Can Kahveci için de gündemimiz yok. Axel Tuanzebe de izleme ekibi ve hocamızın beğendiği bir oyuncu, konuşuyoruz. Paul Onuachu transfer gündemimizde. Görüşmeye devam ediyoruz ve inşallah yakın zamanda anlaşırız." diye konuştu.