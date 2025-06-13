Trabzonspor’un başarılı kalecisi ve kaptanı Uğurcan Çakır, Avrupa kulüplerinin radarında. 29 yaşındaki file bekçisi için Fransa’dan Monaco ve İngiltere’den Burnley kıyasıya bir transfer yarışına girdi.

YÖNETİMİN BEKLENTİSİ 15 MİLYON EURO

Bordo-mavili yönetim, milli kalecisinden 15 milyon Euro bonservis geliri bekliyor. Monaco’nun şu ana kadar teklifini 10 milyon Euro seviyesine kadar yükselttiği öğrenilirken, pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor. Burnley’nin de devrede olması, Trabzonspor’un elini güçlendiriyor.