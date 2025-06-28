Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır’ın Fenerbahçe’ye transfer olacağına yönelik iddialar günden güne artarken bordo-mavili ekibin başkanı Ertuğrul Doğan, söylentilere noktayı koydu.

Sarı-lacivertli ekip, Uğurcan ile temas kurarken teklif resmiyete dökülmedi.

SON NOKTAYI KOYDU

Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayınında konuştu. Uğurcan'ın Türkiye'de herhangi bir takımdan resmi teklif almadığını açıkladı. Başkan Doğan "Bizim, kaptanımız Uğurcan Çakır'ı satmak gibi bir düşüncemiz yok. Yurt dışından iyi bir teklif gelirse yardımcı olacağımızın sözünü vermiştim. Türkiye'den bir teklif de gelmedi." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'den teklif gelirse ne yaparsınız?" sorusuna da yanı veren Ertuğrul Doğan, "Vermeyeceğim. Uğurcan Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum derse yine vermeyeceğim. Defalarca söyledim. Fenerbahçe 20 milyon Euro bile verse bile Uğurcan Çakır'ı satmayacağım! Uğurcan gitmek istese bile vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Uğurcan'ın için tek somut teklifin ise Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'ten geldiği öğrenildi.

ÇAKIR AİLESİNDEN PAYLAŞIM GELDİ

Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarından sonra Uğurcan Çakır'dan sosyal medyada şampiyonluk kupası ile birlikte olduğu bir fotoğraf paylaşımı geldi. Uğurcan Çakır'ın eşi Kübra Çakır da eşi ve çocukları ile birlikte Trabzonspor formalı bir fotoğrafını yayınladı.