AKP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, fon skandalında adı geçen AKP’li isimleri Uhud Savaşı’nda Okçular Tepesi’ni terk eden sahabelere (Hz. Muhammed’in etrafındakiler) benzetti. Tepkiler üzerine paylaşımını silen Büyükgümüş, “Bazen konuşmalar maksadının çok ötesine taşınıyor” diyerek geri adım attı.

HIRSIZLARI BİR TUTTU

Büyükgümüş’ün benzetmesine AKP’ye yakın isimlerden de tepki geldi. Selman Öğüt, “Sahabe efendilerimizle hırsızları bir tutmak mümkün mü?” diyerek özür çağrısı yaptı. Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen ise “Bizim okçuları kendi lotçularıyla karıştırmasalar iyi ederler” sözlerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Eryılmaz da “İbretlik itiraf” dedi ve şunları söyledi: “Ahmet Büyükgümüş diyor ki: Biz kendimizi Müslüman, Türk milletini de Mekkeli kafirler gibi görüyoruz. Fonlarda milleti yağmalayanlar yağmacı olsa da sahabeler gibidir. Birikimleri yağmalanan vatandaşlar da Mekkeli kafirler. Siyasal İslam’ın en kısa özetini yapmış.”

UHUD’DA NE OLDU?

Hz. Peygamberin katıldığı ve yenilgiye uğradığı tek savaş, 625’te Okçular Tepesi’nde geçti. 70 sahabe “Kesinlikle yerinizden ayrılmayın" talimatına rağmen savaşın kazanıldığını sanarak ganimet arsuzuyla mevzileri terk etti. Mekke Ordusu, okçuların terk ettiği alandan saldırdı. 70 sahabe şehit oldu.