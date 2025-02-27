UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

Toplantıda, taksi dolmuş ve minibüsten 8+1 taksiye dönüşen 717 aracın dönüşüm taahhüt maddesindeki, "Minibüs plakası taksi plakasına dönüşen taşımacılar en az 3 yıl süreyle sarı, siyah veya turkuaz taksiye geçiş yapamayacaktır." kısmında değişiklik öneren gündem maddesi görüşüldü.

Gündem maddesinde, 8+1 olarak faaliyet gösteren 717 araca, normal taksi olan 4+1'e geçme hakkı tanınması teklif edildi.

Aynı madde içerisinde, taksilerin tüzel kişilere kiralamasına ilişkin 8+1 araçla hizmet vermek isteyen esnafla çalışmak üzere "Kurumsal Taksi İşletmeciliği" yapılabilmesi için mevzuat oluşturulması teklifi de gündeme geldi.

Bu kapsamda isteyen esnafın aracını kiralayabileceği​​​​​​​, istemeyen esnafın ise dönüşüm yapabileceği belirtildi.

Toplantıda sektör temsilcileri, taksilerin tüzel kişilere kiralanması kısmı ile minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye dönüştürülen 717 aracın normal taksiye çevrilmesi kısmının ayrı ayrı oylanmasını istedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Akgün ise maddedeki iki kısmı da aynı anda oylayacaklarını söyledi.

İki kısmın da aynı anda oylandığı toplantıda, gündem maddesi oy çokluğuyla reddedildi.

Bunun üzerine maddenin tekrar görüşülmek üzere alt komisyona havale edilmesi kararlaştırıldı.

Araçları 8+1 taksiye dönüştürülen esnaf da UKOME toplantısı sırasında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nin önünde bekledi.