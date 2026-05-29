Türkiye Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'nın Odesa limanı açıklarında vurulan kuruyük gemisi ANT hakkında açıklama yaptı. İki Türk mürettebatın yaralandığını doğruladı.

Açıklamada, "Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Türkiye'y kuru yük taşımakta olan Türk sahipli, Vanuatu bayraklı bir geminin dün gece (28 Mayıs) bir insansız hava aracıyla saldırıya uğradığı ve mütettebattan iki vatandaşımızın hafif yaralandığı öğrenilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında mürettebatın durumunun takip edildiği vurgulandı.

Ukrayna ve Rusya'yı uyaran Dışişleri Bakanlığı "Son dönemde Karadeniz'de gözlenen savaş bağlantılı tırmanmanın, bölgemiz için doğurduğu risk ve tehditlere ilişkin endişelerimiz ile ülkemize yönelik muhtemel olumsuz etkileri konusundaki uyarılarımız, konuyla ilişkili tüm taraflara her düzeyde ifade edilmektedir" ifadesine yer verdi.

Bakanlık, "Savaşın kontrolsüz biçimde tırmanmasına yol açabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki uyarımızı ilgili tüm taraflara yineliyoruz" diye ekledi.

Karadeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün önemine dikkat çeken bakanlık "Karadeniz'de sivil gemilerin seyrüsefer emniyetinin muhafazası ve savaşın müzakereler yoluyla sonlandırılması yönündeki çağrılarımız geçerliliğini korumaktadır. Tırmanmanın önlenmesi ve barış sürecinin hızlandırılmasını teminen, bölgesel aidiyet temelli ve sonuç odaklı önlemler geliştirmeye hazır olduğumuzu ilgili taraflara hatırlatıyoruz" ifadesine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna'nın Odesa Limanı'ndan yola çıkan, Vanuatu bayrağı taşıyan Türk şirkete bağlı kuruyük gemisi ANT, Rus İHA'sının hedefi oldu.

İHA saldırısı sonucu geminin üst güvertesine isabet eden saldırı sonucu yangın çıktı. İki mürettebat yaralandı.

Ukrayna sahil güvenliği duruma müdahale etti. Yangın hızla kontrol altına alındı, yaralılar botlarla tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Rusya aynı gece Ukrayna'nın kıyı kentlerine geniş saldırılar gerçekleştirdi. Odesa, Izmail kentleri vuruldu. Bu saldırılar esnasında NATO ülkesi Romanya'da bir konuta Rus İHA'sı isabet etti.

Romanya'daki saldırı sonucu 2 kişi yaralandı. Bu olay NATO, AB ve ABD'den büyük tepkilere sebep oldu. Müttefikler Rusya'yı sert bir dille kınadı.