İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 9. Zirvesi'nin ardından konuşan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik temaslar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"AVRUPA OLMADAN AVRUPA HAKKINDA KONUŞULAMAZ"

İlk barış görüşmelerinin gelecek haftalarda yapılmasının beklendiğini belirten Merz, Avrupa ülkelerinin de müzakere masasında bulunmasının önemine dikkat çekti. Almanya'nın Abu Dabi'deki temaslara katılacağını kesin bir dille ifade eden Merz, şu açıklamayı yaptı:

"Bu, bizim için her zaman bir ön koşul olmuştur; Avrupa olmadan Avrupa hakkında, Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında konuşulamaz. Bu görüşmelerin, bu hafta Abu Dabi'de bulunan Avrupa ülkeleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Almanya'nın da bu görüşmelerde yer alacağı kesin. Elbette orada da ortak Avrupa çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz."

ABD'Lİ TEMSİLCİLER ALMANYA'YA BİLGİ VERDİ

Diplomatik temaslarda belirli ilerlemeler kaydedildiğini aktaran Merz, Alman danışmanların ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüştüğünü bildirdi. Söz konusu görüşmede ABD'li temsilcilerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdikleri temaslara ilişkin Alman tarafını bilgilendirdiğini kaydetti.

Rusya ile müzakereye kapalı olmadıklarını ancak görüşmelerin Ukrayna'nın güçlü olduğu bir zeminde yürütülmesi gerektiğini belirten Merz, Kiev yönetiminin gelecekte de kendisini savunabilecek askeri kapasiteye sahip olmasının önemini vurguladı.

Avrupa'nın Ukrayna'ya sağladığı ekonomik ve askeri desteğin sürmesi gerektiğini ifade eden Merz, güvenlik meselesinin yalnızca Ukrayna'yı ilgilendirmediğini belirterek, "Mesele, hepimizin güvenliğidir. Dolayısıyla herkes bu konuda adil bir şekilde katkıda bulunmalıdır" dedi.

BERLİN'DE 20'DEN FAZLA ÜLKE BİR ARAYA GELECEK

Merz, gelecek hafta Berlin'de Ukrayna'ya destek veren Gönüllüler Koalisyonu kapsamında 20'den fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla görüşeceğini açıkladı.

Toplantının gündeminde Ukrayna'nın 2027 yılı savunma harcamalarının nasıl karşılanacağı ve yaklaşan barış müzakerelerinde ortak bir Avrupa tutumunun nasıl oluşturulacağı bulunacak.

TRUMP'A UKRAYNA VE AVRUPA ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta Çin'de Putin ile Ukrayna meselesini ele almasının planlandığını hatırlatan Merz, Avrupa'nın barış sürecinin dışında tutulmasına karşı çıktı.

Trump yönetimine doğrudan çağrıda bulunan Merz, "Lütfen sürprizler yapmayın. Avrupa ve Ukrayna ile çalışmaya devam edin ve Ukrayna'da gerçek bir barış için birlikte çalışalım" ifadelerini kullandı.

Trump ile geçen hafta telefonda görüştüğünü ve Ukrayna konusunu değerlendirdiklerini aktaran Merz, iki ülkenin dış politika danışmanlarının da temaslarını sürdürdüğünü belirtti.