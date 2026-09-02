Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin insansız hava aracı (İHA) saldırılarını artırması nedeniyle Rus hava sahasının "fiilen kapandığını" belirterek uluslararası uçuş gerçekleştiren şirketlere uyarıda bulundu.

Zelenski yaptığı açıklamada, "Rus hava sahasını kullanan her hava yolu şirketini, her sigortacıyı, kilit önemdeki Rus havalimanlarını hala kullanan herkesi uyarmak istiyoruz: Rus semaları tamamen tehlikeli hale geliyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın sivil havacılığı doğrudan tehdit etmediğini ve tek bir sivil uçağı dahi hedef almadığını vurgulayan Zelenski, Rusya semalarında dikkate alınması gereken bir ölçekte İHA bulunacağını ve uyarının özellikle St. Petersburg ile Moskova gibi büyük şehirlerdeki havalimanlarına uçuş düzenleyen taşıyıcılara yönelik olduğunu belirtti.

PUTİN 'DEVLET TERÖRÜ' DEDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'da düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Zelenski'nin değerlendirmelerinin bir "devlet terörü deklarasyonu" anlamına geldiğini söyledi.

Müzakere çağrılarına değinen Putin, "Bizden müzakereleri yeniden başlatmamızı istiyorlar... Ancak teröristlerle müzakere edilmez" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonlarına devam edeceğini bildiren Putin, Ukrayna İHA saldırılarının ülke içindeki altyapıya zarar verdiğini kabul etmekle birlikte petrol rafinerilerinin "yalnızca yüzde 10'unun" onarımda olduğunu savundu.

Açıklamalar; Rus ordusunun Salı günü 12 kişinin ölümüne yol açan ağır bombardımanının ardından Çarşamba günü Odesa, Sumi ve Kiev'e yönelik yeni saldırılar gerçekleştirdiği ve Ukrayna elektrik santrallerine "masif" saldırılara hazırlandığı bir dönemde yapıldı.

Başkent Kiev ve çevresi art arda yedi gündür saldırı altında bulunuyor.

İHALAR RUSYA'NIN KABUSU OLDU

Ukrayna'nın Rusya topraklarının derinliklerindeki enerji tesislerini ve internet pazarı devleri Wildberries ile Ozon'a ait depoları hedef alması, aylardır Rus havalimanlarında ciddi aksamalara yol açıyor.

Moskova'daki dört ana havalimanında zaman zaman tüm iniş ve kalkışlar durdurulurken, Çarşamba günü de çok sayıda uçuş iptali bildirildi.

Rusya'nın "Kovyor" (Halı) hava savunma planı uyarınca, ilgili bölgede bir İHA tespit edildiğinde uçuşlar derhal askıya alınıyor.

Havacılık risk danışmanlık firması Osprey Flight Solutions müşterilerine ilettiği uyarıda, saldırıların büyük kısmının sınırdan 300 kilometre mesafede gerçekleştiğini ancak Rusya'nın derinliklerine yönelik günlük saldırıların bu yıl da devam etmesinin neredeyse kesin olduğunu ifade etti.

Firma, kısa vadede saldırı frekansının artması yönünde gerçekçi bir olasılık bulunduğunu ve çatışma bağlantılı alanlarda yanlış hesaplama veya yanlış teşhis riskinin yüksek olduğunu vurguladı.