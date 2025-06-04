Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile yapılması planlanan liderler zirvesine kadar çatışmaların durdurulmasını önerisinde bulundu.

Zelenski, “Benim önerim ve ortaklarımızın da destekleyebileceğine inandığım teklif, liderler görüşene kadar Ruslara bir ateşkes önermemizdir” dedi. Ukrayna Devlet Başkanı, ülkesinin bu görüşmeye her an hazır olduğunu belirtti.

İstanbul’da daha önce gerçekleşen görüşmelerin karar alma düzeyine ulaşmadığını belirten Zelenski, bu süreçlerin sürdürülmesinin "bir karar alınmadığı sürece" anlamsız bulduğunu söyledi.

'BARIŞ MADDELERİ DEĞİL, ULTİMATOM'

Zelenski, Ukrayna'nın hazırladığı mutabakat metnine Moskova’dan resmi bir yanıt gelmediğini ifade etti.

Rusya’nın sunduğu belgelerin ise "uygulanabilir olmadığı" yönünde eleşitirdi ve belgelerin "barış için maddelerden çok bir ültimatom" olarak yorumladı.

Zelenski ayrıca, Rus hava üslerine düzenlenen saldırıların önlenebileceğini, eğer daha önce bir ateşkes sağlansaydı bu durumun yaşanmayacağını söyledi.

HANGİ KONULARDA ANLAŞILDI?

Rusya Başmüzakerecisi Vladimir Medinskiy, müzakereler sonrası yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna tarafına tek taraflı olarak 6 bin Ukraynalı askerin naaşını teslim edeceğini söyledi.

Bunun yanında Ukraynalı kayıp çocuklara dair verdikleri listede 339 ismin bulunduğunu açıkladı. Rusya, işgal edilen bölgelerden bazı çocukları toplayarak Rus ailelere yerleştirmişti.

Ayrıca, her iki tarafın ağır yaralı, hasta ve 25 yaş altı askerlerin bin kişiyle sınırlı “herkes herkese” takası konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

İstanbul’daki ikinci doğrudan görüşmede taraflar belgeler alışverişinde bulunmuş, görüşme yaklaşık bir saat sürmüştü.

Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ise, iki ülke arasında yeni bir müzakere turunun 20 ile 30 Haziran tarihleri arasında yapılmasını önerdi.

KREMLİN: NET BİR TAKVİM MÜMKÜN DEĞİL

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise müzakere takvimine dair net bir takvim belirlemenin mümkün olmadığını söyledi.

Peskov, “Bu süreçlerde sabit bir zaman çizelgesi oluşturmak zordur. Her tur, tarafların katılma isteğine bağlıdır” dedi.

Görüşmelerin sıklığının süreci uzatmaması gerektiğini belirten Peskov, temasların sürdüğünü ve uygun tarihler üzerinde çalışıldığını kaydetti.