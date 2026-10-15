Ukrayna ordusunun cephede iletişim için kullandığı Starlink hizmetinde bazı noktalarda kesintiler yaşandığı, ülke genelinde ise hareket hızına bağlı bir hizmet sınırı getirildiği bildirildi. DonanımHaber'in haberinde, bu kısıtlamaların Donald Trump yönetiminin Ukrayna üzerindeki siyasi baskısının bir parçası olduğu öne sürüldü.

Habere göre Ukrayna ordusunun savaşın neredeyse başından beri yararlandığı sistem, son günlerde sağlıklı çalışmıyor. Kaynakta 160 km/s olarak belirtilen hızın üzerinde hareket eden araç ve mühimmatların Starlink hizmetinden yararlanamadığı aktarılıyor.

PETROL SAHALARINA SALDIRILARLA İLİŞKİLENDİRİLDİ

DonanımHaber, ABD'nin Ukrayna'nın Rusya içlerindeki petrol sahalarına saldırılarını engellemeye çalıştığını yazdı. Haberde, bu saldırıların krizdeki petrol piyasaları üzerindeki baskıyı artırdığı, Ukrayna'nın ise geri adım atmak istemediği belirtildi. Starlink kısıtlamalarının da bu süreçte devreye girdiği iddia edildi.

Elon Musk ise kısıtlamalarla bağlantısı olmadığını söyledi. Ukrayna'daki tepkilerin ardından açıklama yapan Musk, Starlink'in Ukrayna ordusu için üretilen özel versiyonu olarak tanımlanan Starshield'ın ABD ordusu tarafından kontrol edildiğini belirtti.

Olası bir kısıtlamanın da ABD ordusu tarafından uygulandığını ifade eden Musk, “bu konuda karar orduya ve başkana ait” dedi. Haberin yayımlandığı sırada ABD yönetimi konuya ilişkin bir açıklama yapmamıştı.