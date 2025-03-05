Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, Ukrayna’ya "azami yenilgi" yaşatmanın Moskova’nın en büyük önceliği olduğunu söyledi.

Medvedev, "Rusya ilerliyor. Düşman (Ukrayna) direniyor ve henüz yenilmedi" diyerek, çatışmaların sahada yoğunlaşmaya devam edeceğini belirtti.

Ayrıca, ABD’nin askıya aldığı Ukrayna’ya askeri yardımları, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Washington ile bir mineral anlaşması imzalamasının ardından yeniden başlatmasını beklediğini ifade etti.

RUSYA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ İÇİN YER ÖNERDİ

Bu esnada Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında olası bir görüşmenin henüz gündeme gelmediğini söyledi.

Ancak, böyle bir toplantının düzenlenmesi durumunda Minsk’in Moskova için en uygun yer olacağını belirtti. Peskov, "Bu konu ele alınmadı ve hiçbir şekilde tartışılmadı. Ama elbette Minsk bizim için en iyi yer. Belarus bizim ana müttefikimiz. Bu nedenle müzakereler için en uygun konum burası" dedi.

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, Minsk’in görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu daha önce açıklamıştı. Ancak Ukrayna'nın, Rusya'nın önde gelen müttefiklerinden biri olan Belarus'u tercih etmesi olası görünmüyor.