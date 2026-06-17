Ukrayna ordusuna ait Su-24M tipi bombardıman uçağı, görev uçuşu sırasında Hmelnitski bölgesinde düştü. 'SİVİLLER ARASINDA CAN KAYBI YOK' Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Arama kurtarma ekipleri ve kolluk kuvvetleri uçak kazası yerinde çalışmalarını sürdürüyor. İlk belirlemelere göre, siviller arasında can kaybı yok. Kazanın nedenleri ve koşulları araştırılıyor" ifadeleri kullanıldı. 2 PİLOT HAYATINI KAYBETTİ Açıklamada, uçağın 2 pilotunun hayatını kaybettiği bildirildi.

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