Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'da, askerlik çağındaki erkeklerin kaçış girişimlerine bir yenisi eklendi. Bu defa kaçış hikayesi havada motorlu yamaç paraşütüyle gerçekleşti.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre olay, 27 Eylül'de Vinnitsa bölgesinde meydana geldi.

Sınır hattında görev yapan ekipler, Moldova yönüne doğru ilerleyen kırmızı kanatlı bir motorlu paraşüt belirledi.

1000 METREDE FARK EDİLDİ

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi Sözcüsü Andriy Demçenko, sınır devriyesinin paraşütü yaklaşık 1000 metre yükseklikte uçarken fark ettiğini aktardı.

Ruptly tarafından yayımlanan görüntülerde, sırtında motor bulunan bir kişinin kırmızı kanatlı paraşütle uçtuğu görüldü.

Yetkililer, uçuşu gerçekleştiren kişinin askerlik çağında ve seferberlik kapsamında bulunan bir erkek olduğunu değerlendirmesin bulundu.

MOLDOVA'DA NEREYE İNDİĞİ BELİRSİZ

Ukrayna ve Moldova makamlarının olayla ilgili incelemesi sürerken kaçağın nereye indiği henüz belirlenemedi.

Kişinin Moldova tarafında yakalanıp yakalanmadığına ilişkin de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

18-60 YAŞ ARASI ERKEKLERE ÇIKIŞ KISITLAMASI

Ukrayna'da Şubat 2022'de sıkıyönetim ilan edilmesinin ardından, belirli muafiyetlere sahip olmayan 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeyi terk etmesine izin verilmiyor.