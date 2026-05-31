Rusya'nın saldırıları 4. yılında bütün hızıyla sürerken, savaşla büyüyen Ukrayna jenerasyonu artık okullarda savaşın eğitimini alıyor. Çocuklar lisede tüfek kullanmayı, siper kazmayı öğreniyor.

Öğretmenler bu eğitimin amacının savaşmak ya da saldırmak değil sadece hayatta kalmak olduğunu vurgulasa da eğitim, doğrudan bir askerlik hazırlığı.

Ülke genelindeki müfredatın temel parçası haline gelen Ukrayna’nın Savunması dersleri 15 yaşından itibaren tüm öğrencilere veriliyor.

Ayda bir kez sekiz saat boyunca düzenlenen bu derslerde gençler silahlı İHA uçurmayı ve tüfek kullanmayı öğreniyor.

Aynı zamanda ilk yardım müdahaleleri ile Rusya’nın propaganda taktiklerine karşı koyma yöntemlerini de öğreniyorlar.

Başkent Kiev’deki bir okulda verilen bu eğitimlerde bir ülkenin genç nüfusu, bitmek bilmeyen savaşa hazırlık yapıyor.

SIĞINAK OKULLARDA SİLAHLARI KURDULAR

Rus işgali başladığında henüz on iki yaşında olan Valeriya, Kiev'deki sığınak-okulda eğitim alan gençlerden sadece biri.

Genç kız bir böceğe bile zarar vermek istemediğini açıkça söyledi. Ancak bir Rus askerini vurmaktan çekinmeyeceğini de ekledi.

Valeriya zihnindeki bu ayrımı "Duygularınızı ve heyecanınızı mantığınızdan tamamen ayırmanız gerekiyor. Savaşta karşı karşıya kaldığınız kişi sadece bir insan değil sizin doğrudan düşmanınızdır" dedi.

Plastik eğitim tüfeğini sıra arkadaşı Kateryna’ya uzatırken sınıf arkadaşları Valeriya'nın sözlerine destek verdi.

Kateryna karşı duvardaki hedefe nişan alarak arkadaşının sözlerine kendi sesini ekledi. Silahını hedefe doğrultan kız "Savaş bölgesindeki insanlara karşı merhamet duysaydım bu durum benim için çok daha zor olurdu diye düşünüyorum. Bizden ne kadar çok şey kopardıklarını gördükten sonra sanırım içimde onlara dair hiçbir acıma duygusu kalmadı" dedi.

Bu sözlerden sonra Kateryna tetiğe bastı. Simulasyon hedefin ışığının yanması, hedefi vurduğunu gösterdi.

ASKER BÜYÜYEN BİR NESİL

Sığınağın kenarında askeri kasklarıyla oturan öğrenciler zaman zaman gülüşüp sosyal medyada gezinseler de atış sırası geldiğinde tamamen odaklanıyorlar.

Gri bir masada tüfek parçalarını birleştiren Mykyta küçük yaştan beri avlandığı için silah kullanmayı bildiğini açıkladı.

Ancak genç öğrenci, akranları kadar kolay bir şekilde can alabileceğinden emin değil.

Silahı yeniden birleştiren kız "Ukrayna’da henüz barış varken babam beni ava götürürdü. Bu yüzden bir gün silah kullanmam gerekirse bunu yapabileceğimi biliyorum. Fakat psikolojik açıdan bir insanı vurmaya kesinlikle hazır değilim. İnsanlar başka insanları vurmaya asla hazır olamazlar" yorumunu yaptı.

Bu askeri dersler Sovyet döneminden beri müfredatta yer alsa da işgalden önce sadece bir disiplin aracı olarak görülüyordu.

Eskiden yalnızca erkek öğrenciler askeri eğitim alırken kızlar ilk yardım ve tıp dersleriyle yetiniyordu.

Günümüzde ise kız ve erkek öğrenciler arasında hiçbir ayrım yapılmadan aynı eğitim veriliyor.

Rusya’daki okullarda da Vatan Savunması adı altında benzer dersler işleniyor ancak iki ülkenin yaklaşımı taban tabana zıt özellikler taşıyor.

Rusya’da altı yaşındaki küçük çocuklar bile devlet destekli kamplarda İHA operatörü veya hücum askeri olarak yetiştiriliyor.

YETİMLERİN SAVAŞI

Okuldaki öğrencilerin yaklaşık 30'u Donbas ve Herson gibi bölgelerdeki evlerini geride bırakıp göç etmek zorunda kalan ailelerin çocukları.

Kievliler ise gece saldırılarına ait füzelerin ve İHA motorlarının korkunç seslerini hepsi ezbere biliyor.

Okulun savaş gazisi müdürü Oleksandr Artemenko Rusya’nın saldırılarını durdurmayacağını ve savaşın 50 yıl daha sürebileceğini düşünüyor.

İşgalin ilk günü tereddüt etmeden orduya katılan 46 yaşındaki eski İngilizce öğretmeni cephede ağır yaralandıktan sonra bu göreve geldi.

Odasını cephe hatıralarıyla donatan deneyimli gazi bu eğitimlerin çocukları orduya yönlendirmek için verilmediğini söyledi.

Artemenko hayatta kalmanın tamamen psikolojik bir hazırlık süreci olduğunu, verilen eğitimin amacının bu olduğunu söyledi.

Müdür "Öğrencilerimiz gelecekte doktor veya öğretmen olacaklar ancak bu becerilere her halükarda ihtiyaç duyacaklar çünkü biz onlara hayatta kalmayı öğretiyoruz. Cephe tecrübelerime dayanarak biliyorum ki sadece psikolojik olarak hazırlıklı olanlar hayatta kalır zira ne kadar eğitim alırsanız alın zihnen hazır değilseniz ölürsünüz" diye konuştu.

EN ZOR EĞİTİM, EN ÖNEMLİ OLANI

Renkli minderlerle kaplı spor salonunda ise öğrenciler turnike kullanmayı ve kalp masajı yapmayı öğreniyor.

Silah eğitimlerine kıyasla ilk yardım dersleri hayat kurtarma potansiyeli nedeniyle gençlerin daha çok ilgisini çekiyor.

17 yaşındaki Leonid bu bilgileri hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmamayı umduğunu söyledi. Ancak mankane taktığı turnikeyi de sıkı sıkıya bağlamayı ihmal etmedi.

Rus füzeleri sivil binaları vurmaya devam ettiği için bu ihtimal her an kapıda bekliyor. Kalp masajı pratiği yapan on altı yaşındaki Tetiana da bu durumun farkında.

Kalp masajı dersinden pek iyi almayı başaran kız "Derslerde bazen eğleniyoruz fakat bunun gerçek bir yaşam mücadelesi olabileceğinin farkındayız. Gelecekte birinin hayatını kurtarmak için bu bilgilere ihtiyaç duyabileceğimi sık sık düşünüyorum" yorumunu yaptı.

YENİ SAVAŞIN YENİ ORDUSU

Ukraynalı gençler sadece fiziksel tehditlerle değil dijital dünyadaki tehlikelerle de mücadele ediyor.

Bilgi savaşı derslerinde öğrenciler Kremlin’in internet üzerinden yürüttüğü algı operasyonlarını ve çocukları hedef alan tuzakları tespit etmeyi öğreniyor.

Rus istihbaratının Telegram ve TikTok ile hatta Roblox gibi oyun platformları üzerinden gençleri manipüle ettiği biliniyor.

Sınıflarda sahte haberler ile manipülasyon içeren metinleri ayırt eden öğrenciler telefonlarıyla dijital mecralarda incelemeler yapıyor.

Modern savaşın en etkili araçlarından biri olan küçük İHA'lar da derslerin bir diğer önemli ayağını oluşturuyor.

Cephe hattındaki kayıpların büyük kısmına neden olan bu araçların kullanımı okulun ana salonunda uzmanlar eşliğinde gösteriliyor.

Henüz 24 yaşındaki gazi eğitmen Viktor Humeniuk öğrencilerine gelişmiş cihazların havada nasıl sabit kalacağını anlatırken, gençler dikkatle izledi.

Evini korumak için 20 yaşında orduya katılan bu genç öğretmen yakın zamanda terhis edilerek okulda görev almaya başladı.

Özel gözlüklerle eğitim İHA'yı uçuran 15 yaşındaki Olena ise bu teknolojiyi çok başarılı şekilde kullanmayı başarsa da, bu cihazı asla kullanmak istemediğini açıkça söyledi.

Buna rağmen İHA uçurma ödevini yapacağını da ekledi. Zira Ukrayna halkı için savaş, ne bu ay, ne gelecek yıl, ne de gelecek 10 yıl içinde bitecekmiş gibi durmuyor.