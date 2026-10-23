ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Ukrayna'nın Starlink erişimini yeniden devreye aldığını söyledi.

Trump, bu konu hakkında milyarder iş insanı ile görüşüp görüşmediği yönündeki soruya ise yorum yapmaktan kaçındı.

The Wall Street Journal (WSJ), perşembe günü erken saatlerde yayımladığı haberde Trump'ın Musk'ı arayarak Ukrayna'nın Starlink kullanımına yönelik kısıtlamaları kaldırmasını talep ettiğini aktardı.

Habere göre Trump, sistem hızının kısıtlı kalmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını Musk'a iletti.

Musk ile konuşup konuşmadığı sorulduğunda Trump, muhabirlere şu açıklamada bulundu:

"Bu konuda yorum yapmak istemiyorum; ben mi aradım yoksa başka biri mi aradı, sanırım bir fark yaratmıyor. Önemli olan şu: Hizmeti geri verdi." Trump konuya ilişkin daha fazla detay vermedi.

UKRAYNA'NIN CAN DAMARI

Ukrayna, Starlink uydu ağını muharebe alanı iletişimi ve İHA operasyonları için kullanıyor.

Uydu hizmetinin kısıtlanması, ülkenin Rusya'ya karşı yürüttüğü saldırı ve hava savunma İHA görevlerini aksatmıştı.

WSJ'nin ABD'li ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı bilgiye göre sistem, Trump ile Musk arasındaki görüşmenin hemen ardından perşembe günü daha normal şekilde çalışmaya başladı.

Bazı Ukraynalı yetkililer gazeteye sistemin tam kapasiteye ulaşmadığını ancak kısıtlama dönemine kıyasla daha yüksek hızlarda çalıştığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise perşembe günü erken saatlerde yaptığı açıklamada Ukrayna için Starlink sistemlerindeki hızın henüz eski haline getirilmediğini söyledi ve önümüzdeki günlerde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile temas kurmayı umduğunu ekledi.

YAVAŞLATMA EMRİNİ KİM VERDİ?

Trump, internet hızının yavaşlatılması kararıyla herhangi bir ilgisi olduğunu reddetti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Starlink erişimine ilişkin kararların Beyaz Saray'a değil, ana şirket SpaceX'e ve Musk'a bağlı olduğunu ifade etti.

Zelenskiy'nin Washington yönetimi ile ilişkileri; Trump'ın Rus dizeli satın alma anlaşmasını duyurması ve Moskova'ya yönelik yeni yaptırımlardan muafiyet getirmesinin ardından yeni bir dip seviyeye geriledi.

Trump ayrıca Kiev yönetimine Rus rafinerilerine yönelik saldırıları durdurması talimatını verdi ve Ukrayna halkına Zelenskiy'nin yerine başkasını getirmeleri çağrısında bulundu.

Sahada ise ABD'nin çatışmayı sona erdirme yönündeki son girişimine rağmen taraflar karşılıklı saldırılarını sürdürdü.

Perşembe günü Rusya, Kiev'i balistik füzelerle vururken Ukrayna da Moskova yönüne yüzlerce insansız hava aracı gönderdi.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı işgalini 2022'nin başlarında başlatmıştı. Göreve geldiğinde savaşı sona erdirme taahhüdünde bulunan Trump'ın bu hedefi ise henüz sağlanamadı.